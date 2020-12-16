Калина выводит мокроту

- Калиной успокаиваю высокое давление и лечу печень. В саду есть три куста, ягод хватает всей семье, - рассказывает Любовь Липинец, 62 года, из поселка Мировое Томаковского района Днепропетровской области.

Разминает 2 ст. л. калины и заливает 0,5 л кипятка. Настаивает 5 мин. и добавляет 2 ст. л. меда. Пьет в течение дня.

- Калина нормализует давление благодаря содержанию витаминов A, E, P и С. Последнего больше, чем в лимоне, - говорит столичный фитотерапевт Виктор Деркач, 41 год. - уменьшает температуру при простуде, выводит мокроту при кашле. Снижает уровень холестерина в крови и улучшает пищеварение. Калиновый чай - мочегонный и успокоительный.

Калину для чая лучше всего заморозить. Главное - не перетирать с сахаром. Так уменьшается количество полезных веществ.

Эти ягоды противопоказаны при беременности. Они стимулируют сокращение матки, что может привести к выкидышу. Нельзя употреблять калину кормящим грудью, из-за опасности аллергии у детей.

- Кроме ягод, можно лечиться молодой листвой. Надо нарвать весной и высушить. Далее две столовые ложки измельченных листьев залить стаканом воды. Довести до кипения, снять с плиты и настоять ночь. Утром процедить и дважды в день протирать кожу с ранами, фурункулами и угрями. Или смочить в жидкости марлю, приложить к ране, обернуть целлофаном. Замотать бинтом, оставив компресс на ночь. Через две недели состояние кожи улучшится.