Инфекция разрушает сердечный клапан

- В этом году начались проблемы с сердцем, - рассказывает черкасщанин Владимир Зинченко, 65 лет. - Начал задыхаться при ходьбе. Сердце работало так, что меня будто подбрасывало. Обследовался. Врачи сказали, что надо оперировать сердечный клапан. Такие осложнения дал запущенный ревматизм.

Ревматизм - это воспалительное заболевание соединительной ткани. Поражает сердце и суставы, реже - нервную систему и внутренние органы.

- Причиной ревматизма является стрептококковая инфекция, - говорит 33-летний Олег Журба, заведующий отделением Черкасского областного кардиологического центра. - Она может возникать после переохлаждения, частых ангин в молодом возрасте. Инфекция оседает на клапане и вызывает воспаление. Соединительная ткань уплотняется, клапан теряет эластичность и открывается меньше.

На начальных стадиях делают пластику - вставляют кольцо вокруг клапана. Такие пациенты возвращаются к привычному образу жизни. Исчезает задышка и восстанавливается ритм сердца. В течение трех-шести месяцев принимают антиревматические препараты. На поздних стадиях - клапан заменяют на механический или биологический.

- У мужчины до операции клапан открывался лишь на несколько миллиметров, - говорит Олег Журба. - Мы заменили его на протез.

От начала болезни до операции может пройти до 30 лет.

- В запущенных случаях даже после операции не удается восстановить ритм сердца, потому что очень растянуты камеры. Важно обследоваться у ревматолога и раз в год консультироваться с кардиологом. За рубежом случаи с заменой клапана бывают раз-два в год. У нас таких пациентов в разы больше. Я оперировал и 35-летних, и 82-летних больных.

Чаще сердечный ревматизм развивается у женщин.