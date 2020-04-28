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понедельник, 04 мая 2020 07:40

Худеют от урезания желудка

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— Еда стала моей болезнью. Когда ее вижу, не могу сдержаться. Это началось после развода. Волнение заедала. Год прошел, но не могу остановиться. Из-за избыточного веса трудно спать и ходить. Не знаю, как похудеть, — рассказывает Виталина Розгон, 54 года, из города Христиновка Черкасской области.

Поправилась до 130 кг. Попробовала монодиету - неделю ела только гречку. Потеряла 10 кг, но уменьшение веса остановилось. Чтобы увеличить нагрузку, ходила пешком на работу. Врач заподозрил, что причиной медленного похудения мог быть сахарный диабет. Анализы это не подтвердили. Виталина Розгон согласилась на бариатрическую операцию - укорачивание желудка. От этого убавляется поступление пищи. Организм получает меньше калорий и сжигает имеющиеся.

— Надо наладить обмен веществ, потому что дело не только во внешнем виде, — рассказывает Максим Левченко, 40 лет, столичный хирург. — У людей с избыточным весом начинают болеть сердце, суставы. Сбивается гормональный баланс. Есть четыре стадии ожирения. На первых двух можно похудеть самостоятельно, на последних — нет.

Пациенту измеряют рост, массу, объем талии и бедер.

- Нет критического веса одного для всех. Ориентируемся не на килограммы, а на индекс массы тела. Вес делится на рост в квадрате. Если получается более 40 - это показания к операции, - добавляет Максим Левченко.

Пациенту приписывают диету и физические нагрузки. Если за месяц изменений нет, назначают операцию. Емкость желудка уменьшают до 200 миллилитров и отрезают немного тонкой кишки, чтобы была уже. Часть пищеварительной системы перестает контактировать с пищей. Человек не может съесть много. Быстро возникает ощущение сытости. Операцию делают лапароскопически — через проколы. Следят в микрокамеры. После вмешательства пациент в среднем сбрасывает 5 кг в месяц. За год — до 60 кг.

— Люди называют эту операцию похудением для ленивых. Килограммы тают сами собой. После уменьшения желудка лечения нет. Пациент не переедает и привыкает к новым нормам.

Нормализуется артериальное давление, восстанавливается двигательная активность, исчезает боль в суставах.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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