Хронический тонзиллит дает осложнения на сердце

- Недолечил ангину - заработал хронический тонзиллит, - рассказывает 34-летний Артем Онуфрийчук из Запорожья. - Обостряется по семь-восемь раз в год. В последнее время сердце начало побаливать. Врач посоветовал удалить гланды.

- При хроническом тонзиллите миндалины становятся домом для микробов, - говорит терапевт 49-летняя Виктория Форосенко из Киева. - Размножаются, выделяют токсины. Последние попадают в кровь, распространяются по организму. Первыми поражают сердце.

Токсины, выделяемые при хроническом тонзиллите, в 30-60 процентах случаев дают осложнения на сердечную мышцу. Последствия проявляются через полтора года после начала заболевания.

- Наиболее частым осложнением является миокардиодистрофия, - продолжает врач. - Это состояние, при котором в сердечной мышце нарушается обмен веществ. Из-за этого она деформируется, прекращает нормально сокращаться.

Если вовремя не начать лечение, развивается сердечная недостаточность. Запущенные формы приводят к смерти.

- Первыми симптомами миокардиодистрофии является выраженная слабость и снижение работоспособности. Остро ощущаются во второй половине дня.

При миокардиодистрофии характерна одышка. Возникает при интенсивных физических нагрузках, в состоянии покоя не беспокоит.

- Со временем появляются жалобы на покалывание или ноющую боль в районе сердца, повышенную потливость, боль в мышцах и суставах, - объясняет Виктория Форосенко. - Может быть учащенное сердцебиение, неритмичный пульс.

Если на фоне хронического тонзиллита развилась миокардиодистрофия, лечат миндалины. Назначают антибиотики, противовоспалительные, промывания, физиотерапию. В сложных случаях миндалины удаляют.

- Чтобы наладить обмен веществ в мышце, применяют витамины группы В, кокарбоксилазу, анаболические стероиды, препараты калия, - говорит врач. - Если есть аритмия, добавляются еще бета-блокаторы и седативные. Если сердечная недостаточность - гликозиды.

Больным с миокардиодистрофией рекомендуют витаминизированную и богатую белками пищу. Запрещают интенсивные физические нагрузки, курение и алкоголь.

- Если лечение провести своевременно, прогноз благоприятный, - добавляет. - Через шесть-восемь месяцев состояние сердечной мышцы придет в норму.