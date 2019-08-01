Горячие блюда провоцируют высыпание

— Я уже давно не девочка, а розовые угри так и не сошли с лица. Промучилась с ними полжизни, — говорит Татьяна Прыймак, 41 год, из Здолбунова Ровенской области. — Ничего не помогало, пока не прошла обследование у гастроэнтеролога. Хотя и пришлось зонд глотнуть, но теперь знаю, что причина в гастрите.

Дерматоз — распространенное хроническое заболевание кожи. Проявляется сыпью на щеках, лбу, подбородке. Реже — на шее. Имеет склонность к затяжному течению, рецидивам.

— Излишек солнца снижает местный иммунитет кожи, усиливает секрецию кожного сала, чем и заостряет проблему. Это касается не только загара на пляже, но и в солярии, — рассказывает дерматовенеролог 35-летняя Марина Сторожук из Буковинского государственного медицинского университета. — Причиной возникновения сыпи также является курение, алкоголь, горячая и острая еда. Они расширяют сосуды. От этого отекает кожа и усиливаются воспалительные процессы. К внутренним факторам принадлежат заболевания органов пищеварения, обменные нарушения, хронические инфекции.

Для выявления причины надо обследоваться у терапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога, иммунолога.

— Если воспаление чаще всего возникает на лбу, возможно, причина в болезнях тонкого кишечника. Сыпь над верхней губой — проблемы толстого кишечника, в зоне межбровья — печени, на носу — двенадцатиперстной кишки. На скулах и щеках — желудка.

Кроме лечения, назначают диету. Разрешено есть хлеб, вареное или приготовленное на пару мясо, рыбу, овощи. Также полезны крупы и бобовые, кисломолочные продукты.

— Несбалансированный рацион изменяет состав кожного сала — оно становится тягучее и плотное. На коже образуется много узлов, которые впоследствии перерождаются в прыщи. Вместо газированных напитков, тортов и пирожных следует употреблять овощи, рыбу, орехи и зелень.