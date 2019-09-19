Езда на велосипеде укрепляет кости

- Дети пошли в школу, и у нас увеличится количество пациентов. Кто-то толкнул или сам упал. Как следствие - переломы плеч, бедер и голеней, - рассказывает Константин Дядечко, 37 лет, столичный ортопед.

- Дети чаще получают переломы потому, что мало двигаются. Просидят полдня за партой, а потом столько же дома за гаджетами. Так ухудшается плотность костей. Возникает недостаток витамина D и кальция. Поэтому сначала назначаем препараты для их пополнения, а затем - для улучшения структуры скелета.

Из-за недобора костной массы кости становятся прозрачные. Такие люди чаще болеют остеопорозом.

- Ребенок должен двигаться. Поможет самокат или велосипед. На самокате должен поочередно менять ногу, которой отталкивается. Пять минут работает правой, а затем столько же - левой.

Велосипед - универсальный транспорт. Там задействованы все мышцы от бедра до стопы. Для хорошей осанки полезно плавание, но оно не всем доступно.