"Дети-аутисты не улыбаются в ответ"

— Сыну почти 4 года. Аутизм не подтвердили, но я подозреваю, что он есть, — рассказывает 29-летняя Елена Захарченко из Киева. — Ребенок почти не говорит. Диалог слабо поддерживает — максимум две фразы. Слова учит, но в быту использует редко. Недавно появилась беспричинная агрессия. Когда пытаемся с ним играть, начинает истошно кричать и иногда биться головой об пол.

— Аутизм — это нарушение психического развития. Встречается едва ли не у каждого сотого ребенка, — говорит психиатр Марина Бобчук из Одессы. - Если симптомы неоднозначны, врач ставит диагноз "аутистическое поведение". Малышей в таком случае через некоторое время снова обследуют. Если расстройство есть, к 2-3-летнему возрасту четко дает о себе знать.

Симптомы заметны в возрасте 11-13 месяцев.

— Первым тревожным звоночком является отсутствие у ребенка реакции на свое имя. Если в 10-12 месяцев малыш не поворачивает голову, когда к нему обращаются, или поворачивает ее один раз из 10 обращений, это должно насторожить. Надо проверить слух и обследовать на наличие нарушений развития.

К специалисту обращаются, если в 12-13-месячном возрасте ребенок не начинает лепетать. Слышит отдельные фразы, но почти не реагирует, когда с ним разговаривают.

— Если в 3 года еще не заговорил, следует обязательно обратиться к специалисту. Успокаивать себя, что подрастет и что папа или кто-то из родственников тоже поздно начал говорить, опасно. Нельзя терять ни минуты.

При наличии аутизма ребенок не ищет контакта с людьми, не реагирует на них, будто не замечает. Может игнорировать внешние раздражители до тех пор, пока они не начнут причинять физическую боль.

- Важным симптомом является и избежание зрительного контакта. Взгляд ребенка-аутиста уловить почти невозможно.

Такие дети не улыбаются в ответ или делают это через раз. Не реагируют даже на мать. Не повторяют за взрослыми слова. Не делают хватательных движений. Не пользуются жестами, чтобы выразить желание.

— До года у малышей должен быть сформирован хотя бы один жест. Чаще всего это "дай".

Дети с аутизмом имеют нарушения сна. С трудом засыпают и часто просыпаются. Они пассивно реагируют на новые впечатления, например, поход в зоопарк или на аттракционы. Боятся шума и большого скопления людей.

— Часто такие дети переборчивы в питании: соглашаются есть только конкретные продукты, отказываются попробовать пищу определенного цвета или запаха. Могут уже в более-менее взрослом возрасте продолжать тянуть в рот несъедобные вещи.

Действия детей с аутизмом отличаются ограниченностью, однообразием и повторяемостью. Одним нравится сидеть и раскачиваться, бессмысленно бегать по кругу. Другие внезапно начинают подпрыгивать или трясти руками.

— Могут быть беспричинные приступы агрессии, во время которых они начинают бить себя или людей вокруг.

Аутисты болезненно воспринимают новое. Если убрать предмет с его обычного места, начинают нервничать. Любят расставлять вещи только в конкретном порядке или совершать какие-то действия согласно четкому плану.

— Чем раньше диагностировать у малышей аутизм и начать коррекционные занятия, тем больше вероятность научить его коммуникативным навыкам. Дети с легкой формой аутизма способны адаптироваться и могут иметь успешную работу, например, в сфере программирования.

Терапию для каждого ребенка подбирают индивидуально. Занятия, направленные на коррекцию поведения, помогают научиться делать важные для нормальной жизни вещи.

— Полностью избавиться от болезни невозможно. Однако своевременная постановка диагноза и грамотная корректирующая терапия помогут ребенку освоить навыки самообслуживания и социального взаимодействия. Благодаря им можно научить аутиста замечать других людей, контролировать эмоции и справляться со страхами.