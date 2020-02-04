Давление повышается из-за спазмов живота

- Никогда не ходил к врачам, - говорит 57-летний Юрий Исаенко из Белой Церкви Киевской области. - Это жена с дочкой заставили, так как очень покраснели щеки. Измерили давление, а там 220 на 150.

Врачи сбили давление до 190 на 100 мм рт. ст. Причиной назвали ожирение, потому что Юрий весит 130 кг. Сделали анализ крови на холестерин и глюкозу. Показатели превышали норму. Мужчине назначили препараты для нормализации давления, снижения холестерина и разжижения крови. Посоветовали больше спать и меньше употреблять жирной пищи. Приписали ультразвуковую диагностику сердца.

- Высокое давление часто не проявляется. Но опасно, может спровоцировать инсульт, инфаркт и отек легких, - рассказывает столичный кардиолог 28-летняя Иванна Куцик. - Праздники - тяжелое время для сердца. После них учащаются приступы. От перенапряжения, употребления алкоголя, переедания. От жирных блюд обостряются гастриты. А от спазмов живота скачет давление. Это звучит странно, но при боли в животе надо пить таблетки от давления.

Гипертонический криз происходит вследствие внезапного роста артериального давления. Обычно выше 180 на 120 мм рт. ст.

У больного возникает шум в ушах, одышка, тошнота, рвота и судороги. Появляется сильная головная боль, сжимающая боль в груди, слабость в руках и ногах. Человек теряет равновесие, его бросает то в жар, то в холод.

- В рождественскую ночь привезли мужчину с болью в груди. Кардиограмма показала срыв ритма сердца после употребления различных видов алкоголя. Ритм восстановили. Если бы не приехал к нам, само не прошло бы.

На сердечно-сосудистые осложнения жалуются преимущественно мужчины после 50 лет. У женщин такое бывает на 10 лет позже - после менопаузы, когда происходит гормональный сбой. Хотя есть биологический возраст и фактический. 40-летние люди часто имеют сосуды 60-летних. В норме показатели артериального давления должны быть от 100-110/70 - нижнее, а верхнее - 120-140 / 90.

- Сало есть можно, но не шкварки, - продолжает Иванна Куцик. - От них нарушается обмен веществ, толстеют стенки сосудов и развивается атеросклероз. Этому способствует и курение. Протоки сужаются и заполняются бляшками. Стенки становятся хрупкие, разрываются. На том месте образуются тромбы. Из-за жесткости сосудов пациентам не помогают назначенные препараты.

Для проверки наличия бляшек следует сделать коронографию (исследование артерий сердца. - ГПУ). Через бедренный или лучевой сосуд вводят контрастное вещество. Оно закрашивает сосуды сердца, и на рентгене видно, насколько протоки сужены. В таких местах надо ставить стенты для расширения. Операция дорогая, но ее делают бесплатно, если больного привозят "скорой" в неотложном состоянии. Или назначают препараты для разжижения крови, чтобы уменьшить бляшки.

- Также при переломе крупных костей возможно появление тромбов. А это - сердечно-сосудистое осложнение. Тромб может оторваться и пойти к сердцу, образуя сосудистую бляшку. Если оставить как есть, стенка сердца работать не будет. Оно не будет качать кровь и начнется омертвение.

Гипертонические кризы учащаются и из-за нерегулярного приема лекарственных средств. Следует придерживаться графика и дозировки, чтобы уровень активных веществ в крови был постоянный.

- Фактор риска скачков давления - генетическая предрасположенность. Если гипертонические кризисы случались у одного из родителей, то высока вероятность их появления у ребенка. Если у обоих - 100-процентно унаследует.

Холодный воздух провоцирует приступы стенокардии со сжатием сердца, что переходит в инфаркт. Зимой люди больше одеваются, поэтому меньше двигаются. Это тоже способствует повышению давления.

Врачи советуют есть много рыбы, свежих овощей, фасоли, гороха, пшена, яблок. Ограничить жирное мясо, полуфабрикаты, маргарин, сдобу, купленные торты и пирожные. Раз в год сдавать анализ крови для определения содержания глюкозы и холестерина.