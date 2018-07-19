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понедельник, 23 июля 2018 06:50

Чай из бархатцев улучшает зрение

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- Бархатцы сею не столько для красоты, как для здоровья. Чай из них успокаивает лучше валерианы, - рассказывает Надежда Коваль, 61 год, из Голой Пристани Херсонской области. - Сейчас как раз их пора. Помогают также при циррозе печени и для улучшения зрения.

Заливает пять цветков стаканом кипятка. Настаивает 5-7 мин., процеживают и добавляет 1 ст. л. меда. Пьет небольшими глотками в течение дня.

Можно сделать и приправу из бархатцев. Срывает цвет, сушит и мелко перемалывает или толчет в ступе. Добавляет по 1 ст. л. в готовые блюда.

- Еще в июле обрываю в цветнике ноготки, то есть календулу. Из нее делаю масло. Оно содержит много витаминов А и Е, поэтому лечит щитовидную железу, улучшает зрение.

Цветки календулы заливает подсолнечным маслом так, чтобы их полностью покрыло. Ставит на маленький огонь на водяную баню на 30-40 мин. Цедит и принимает по 1 ст. л. три раза в день.

- Лучше всего держать лекарственные растения в стеклянных банках под крышкой. Хоть целыми, хоть измельченными в порошок. Так сохраняются все полезные вещества.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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