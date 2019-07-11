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понедельник, 15 июля 2019 07:55

Аллергию на злаковые лечат жевательными таблетками

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— Наш сын 8-летний Артем каждое лето болел бронхитом. Думали простудился, а оказалось получил аллергию. Пыльца вызвал хрипы и свист в легких, — рассказывает киевлянка Юлия Шарпило, 36 лет.

Мальчик сдал анализ на иммуноглобулин Е и аллергоскрининг. Оказалось, что признаки бронхита вызывала пыльца ржи и пшеницы. В этом году мальчик не уехал к бабушке на каникулы, а продолжил лечение в Киеве.

— Здесь тоже есть провоцирующие факторы, потому что вокруг города цветут поля. Но их меньше, чем в селе. Поедет туда, когда злаковые отцветут. Врач назначил ребенку делать две недели ингаляции и ректальные свечи. Потом шесть месяцев принимать жевательные таблетки против аллергии, — добавляет Юлия.

Злаковые — пшеница, рожь, ячмень цветут в Украине в середине лета. Продолжается этот процесс две-три недели.

— Количество больных таким видом аллергии ежегодно растет. Увеличивается количество аллергенов, и люди имеют более низкий иммунитет, — рассказывает Евгений Симонец, 42 года, столичный пульмонолог. — Это коварные растения, потому что их пыльца рассеивается на десятки километров. Она легкая. Пыльца с поля вблизи Вышгорода может вызвать аллергию у людей, гуляющих по Крещатику.

Аллергия — это реакция организма на чужеродный белок. Может передаваться наследственно или возникать самостоятельно.

— Она проявляется сыпью на коже или заложенным носом. Часто на аллерген реагирует только слизистая дыхательных путей. Возникает одышка и кашель. Глаза краснеют и слезятся.

Узнать об аллергии можно после сдачи анализа — аллергоскрининге. Также нужно сдать маркер перекрестной реакции. Потому что у человека может быть аллергия не только на пыльцу определенного растения, но и на хлебобулочные изделия. По результатам, аллерголог или пульмонолог назначит противоаллергические препараты.

Вместе со злаковыми растениями цветут колосковые травы. Реакция на них такая же. В конце лета возникает аллергия на полынь и амброзию.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
15
июля

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