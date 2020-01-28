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Замок с матричной системой не откроют воры

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- С детства мечтал создать замок, который не откроет ни один вор, - говорит изобретатель 66-летний Сергей Черепов из Киева. - Хотел опровергнуть миф, что неоткрываемых устройств не существует. 50 лет работал, и мне удалось.

Сергей Черепов - сотрудник Национальной академии наук Украины. Создал замок для сейфа, который невозможно открыть отмычкой.

- Мой отец был военным, приносил домой механизмы от списанной техники, - рассказывает Сергей Владимирович. - Как-то принес кодовый замок от немецкого сейфа. Я разобрал, понял принцип его работы.

Сергей Черепов работал в Институте металлофизики им. Георгия Курдюмова Национальной академии наук.

- Первый замок создали с коллегой Алеонором Носарем, - вспоминает. - Из-за низкой технологичности конструкции разработку не внедрили. В 90-х изобрел замок Матрикс. Их устанавливают в сейфы, они до сих пор работают.

Сергей Черепов с коллегой Леонидом Пашкевичем изобрели замок-блокиратор. Он - единственный в мире, который никому не удалось открыть отмычкой. Имеет матричную систему кодирования и секретный пластинчатый ключ.

Замок имеет размеры 60х90х24 мм, ход ригеля 12 мм. Это идеальные размеры для сейфа.

- Ключ имеет вид перфокарты, - рассказывает изобретатель. - Изготовлен из упругой нержавеющей стали толщиной 200 микрометров. При введении в замок сгибается под прямым углом. Каждый замок имеет уникальный код, зашифрованный оригинальным программным обеспечением.

Для каждого замка изготавливают два ключа. Дубликаты может заказать только владелец. Для этого должен зарегистрироваться, предоставить коды.

- Замок не откроешь отмычкой, так как невозможно почувствовать реакцию на ключ, - говорит Сергей Черепов.

Детали замка выливают из сплава цинка, алюминия и меди. За смену изготавливают более 800 устройств.

- Замки имеют от 130 тысяч до 268 млн комбинаций ключа.

Первая партия замков сейчас проходит сертификацию. После этого устройства запустят в массовое производство.

- Свой замок возил в Нидерланды на конференцию LockCon-2016, - говорит изобретатель. - Там делятся опытом опытные эксперты по производству и обслуживанию сейфов. Знакомятся с новыми разработками, проводят конкурсы профессионального мастерства. Любой стандартный сейфовый замок опытные медвежатники открывают за минуту. Над моим изобретением трудились лучшие специалисты - никто не открыл.

Замок с матричной системой кодирования будет стоить до 9 тыс. грн.

- На цену влияют сложность замка, степень секретности, защищенность от отмычек, оригинальность, новизна и массовость производства. 9 тысяч гривен будет стоить наиболее защищенный, с 268 миллионами комбинаций. Замки высокой степени защиты других производителей стоят от 10 тысяч.

В будущем изобретатели планируют запустить производство замков для входных дверей.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
03
февраля

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