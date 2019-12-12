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понедельник, 16 декабря 2019 05:55

Вытяжку надо чистить раз в месяц

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- За вытяжкой надо правильно ухаживать. Загрязненная жиром - может привести к пожару, - говорит 37-летний Игорь Забудский из Черкасс, продавец кухонных принадлежностей. - Над газовой плитой чистят раз в месяц. Над электрической - раз в полгода.

Чаще всего очищают средствами для посуды или пищевой содой.

- Важно очистить фильтр. Его снимают и замачивают на полчаса в теплой воде, добавляют моющие средства. Можно отмыть в посудомоечной машине при температуре 60 градусов.

Устаревший жир лучше вываривать. Используют хозяйственное серое мыло. Брусок натирают на крупной терке и добавляют пищевую соду. В сосуд помещают фильтр и кипятят 10 мин. Промывают под краном, очищая жесткой стороной губки.

- Для сложных загрязнений можно использовать средства для водостоков. Надо работать в рукавицах при открытом окне. На фильтр посыпать гранулы средства и полить горячей водой. Появится бурная химическая реакция.

Так фильтр держат в течение 10 мин. Затем аккуратно сливают раствор и промывают принадлежности.

- Этим методом нельзя пользоваться часто. Щелочные вещества "съедают" металлическую структуру фильтра, - добавляет Игорь Забудский.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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