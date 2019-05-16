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понедельник, 20 мая 2019 05:06

В мае "Санекс Septix" порадует акцией

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Канадские биопродукты "Санекс Septix" для владельцев частных домов становятся необходимыми. Трудно представить ассенизатора, который еженедельно чистит вашу выгребную яму. Потому что это занимает много времени и усилий. А "Санекс Septix" сделает это быстрее, дешевле и без хлопот.

"Санекс Универсал" из серии "Санекс Septix" используют для профилактики и прочистки труб на кухне. Биопрепарат чистит не только сливное колено, но и всю внутреннюю поверхность трубы. Также исчезают неприятные запахи. Его используют в экстренных случаях.

"Санекс Комплекс" - это биотаблетки для переработки отходов выгребных ям, септиков и канализации в домах и квартирах. Удобны в использовании. Таблетку опускают в туалетный бачок. Упаковки хватит на три месяца.

"Санекс Активатор компоста" - натуральный биологический ускоритель компоста. Обеспечивает быстрое разложение луговой органики - листьев и травы. Этот компост идеален для обогащения огородной почвы и земли для цветов в горшках.

В мае действует акция. Покупая биопродукты "Санекс Комплекс" и "Санекс Био Дрен", доставка Укрпочтой будет бесплатной.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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