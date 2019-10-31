Стены под мрамор раскрашивают кистью

— Покрасить стены под мрамор — не проблема. Будет выглядеть не менее эффектно и роскошно. Не захочется обои клеить, — говорит маляр 37-летний Антон Бондаренко из Киева.

Для оформления стены под мрамор понадобятся краски минимум четырех цветов — для создания фона, нанесения основной текстуры камня и прорисовки прожилок. Цвета следует подобрать подобные расцветке натурального мрамора.

— Нужны три вида кистей. Один тонкий — для рисования прожилок, второй шириной около 10 см — для нанесения фона и прорисовки фактуры. Третий должен быть широкий с очень мягкой щетиной. Он понадобится для растушевки.

Прежде чем наносить краску, стену следует выровнять и загрунтовать. Поверхность должна быть гладкая. Далее можно наносить базовый слой краски. Он будет служить фоном, на котором будет прорисована другая фактура.

— Если хотите имитировать темный мрамор, для базового слоя можно взять черную краску, если светлый — подойдет белая. После нанесения надо дождаться, пока высохнет. Тогда можно создавать основную фактуру. Это делается кистью, щетина которой шириной 10 сантиметров.

Основная фактура создается красками двух оттенков, близких по тональности. Наносят их на стену свободными мазками. При этом оставляют небольшие пустоты, между мазками должен просматриваться фоновый слой краски.

— Границы участков разного цвета не должны быть четкие. Поэтому пока краска не высохла, их надо растушевать небольшой губкой. В результате должны остаться плавные переходы цвета.

Следующий этап прорисовать прожилки. Для этого понадобятся две краски — темного и яркого цветов и тонкая кисточка. Краску ею надо наносить в виде прерывистых линий. Границы надо тоже растушевать губкой.

— На этом все. Когда краска окончательно высохнет, останется только покрыть стену прозрачным лаком.