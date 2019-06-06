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понедельник, 10 июня 2019 00:01

Ржавые ворота чистят пепси-колой

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- Такие страшные стояли ворота, стыдно было смотреть. А денег на новые нет. Не красил их несколько лет, а этой весной дождей налило, ржавчина появилась, - рассказывает Михаил Прищепа, 60 лет, из Бердичева Житомирской области.

- Почистил ворота щеткой по металлу, помазал кетчупом. Оставил на ночь, а утром протер тряпкой. Все, как рукой сняло. Не скажу, что стали как новые, но ржавчины и следа не осталось. Кетчуп содержит кислоту, которая разъедает ржавчину и чистит металл. Подобные свойства и у сырой картошки.

Можно развести водой до густоты сметаны пищевую соду. Намазать ржавое место и через полчаса потереть щеткой.

- Самый легкий способ - использовать пепси-колу. Полил ворота и протер. Ржавчина исчезает.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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