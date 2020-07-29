Ремонт должен стоить шесть зарплат

— Сначала все планируют ремонт в стиле хайтек, а завершают — "хай так", — говорит дизайнер 45-летний Руслан Канюк из Киева.

Руслан более 20 лет ремонтирует помещения. Штукатурил, клеил обои, укладывал покрытие на полы, монтировал электрику. Имел свою бригаду. Сейчас работает дизайнером, подбирает материалы в зависимости от пожеланий и возможностей заказчика, руководит тремя бригадами мастеров.

Как часто следует ремонтировать жилье?

— Интерьер квартиры советую освежать каждые пять лет, дома — 8-10. За это время отделка надоедает, изнашивается, затирается. Появляются новые покрытия, технологии, техника. Реальная жизнь подсказывает, чего в доме не хватает, что лишнее.

С чего начинать?

— С бюджета. Должен составлять до шести зарплат супругов. За меньшие деньги уровень не устроит заказчика. Если замахнуться на большее — придется отказывать себе во всем, экономить. Жизнь превратится в накопление денег для очередного дивана. Удовольствия не будет.

Материалы и работа мастеров должны составлять 80 процентов от запланированного бюджета. Остальное потратите на что-то сопутствующее: очередная доставка, расходные материалы, незапланированный ремонт инструментов. Просчитать до гвоздя не может никто.

Где искать мастеров?

— По рекомендациям знакомых. Увидеть их работу, договориться о цене, сроках выполнения, особенностях. Должны осмотреть объект, знать требования заказчика до малейшей детали. Большинство мастеров работает с конкретными материалами. Все моменты надо обсудить. Иначе недовольны будут все.

Не гоняйтесь за ценой. Качественный мастер не сделает дешево. И не берите "кума-свата-брата-соседа". Потому что будут допускать ошибки, как и все, а вам указать на них будет стыдно.

Когда планировать ремонт?

— Лучше закупиться заранее и запланировать ремонт на летний отпуск. Вся семья выезжает на море, освобождает помещение. Внутрь заходят мастера, работают. Им никто не мешает, а хозяева не живут в пыли. Лето, день длинный, все сохнет быстро. После отпуска заказчики заезжают в новое жилье.

Ремонт должен закончиться за два дня до возвращения владельцев, максимум — накануне. Чтобы успеть все убрать.

Как освежить квартиру за шесть зарплат?

— Определите, где жители находятся больше всего. Люди вкладывают все деньги в гостиную — покупают дорогие камины, большие телевизоры, кожаные уголки, заказывают сложную гипсовую лепнину. А проводят там меньше времени, находятся преимущественно на кухне.

Часто большие деньги отдают за новую мебель, двери, технику. Считают, что делают на века. Вечного нет ничего, и все можно освежить дешевле.

Как именно?

— Старую мягкую мебель реставрировать, добавить свежий поролон или синтепон, новую обшивку. Твердые мебель или деревянные двери покрыть свежим лаком или перекрасить. На кухне заменить фасады или столешницу. Если структурные обои в хорошем состоянии — покрасить их, пластиковые окна вычистить и наладить фурнитуру.

Старая плитка в санузлах выглядит новой, если изношенную затирку между швами заменить на яркую новую. Ламинат можно не перестилать, а зашпаклевать трещины и вскрыть темным лаком.

Как выбирать материалы отделки?

— Не в интернете. Пробовать руками, видеть качество, советоваться с мастерами. Выбирать в зависимости от высоты помещения, освещения, количества мебели, условий использования.

Темные бархатные обои с крупным рисунком празднично выглядят на стендах в светлых выставочных залах. А спальню площадью 9 "квадратов" превратят в погреб.

Если на стенах есть много полок, картин, элементов декора, то обои берите однотонные. Уют создают детали, а не основа.

На темном глянцевом ламинате или паркете всегда видна пыль. Чистым остается 15 минут после уборки. Самые дорогие темные шторы за четыре-пять лет все равно выгорят.

Даже брендовые дорогие обои зачухаются, если их часто мыть. Не клейте такие на кухне. Берите простые.

Как сохранить свежесть ремонта надолго?

— Только, если не жить в доме. Потому что в процессе жизни что-то ударится, оторвется, испачкается, отклеится, поцарапается.

Ремонт должен быть недорогой, чтобы не хвататься за сердце сразу, как треснет ваша мраморная плитка на полу. А она может сколоться, как только упадет чашка или крышка от кастрюли. На кухонный диван все равно что-то прольется, мягкую мебель поцарапает кот, дети покрасят стены.

Советую помнить о путях отступления. В гараже оставить немного краски, которой вскрывали стены, полрулона обоев, запасную плитку, горсть затирки для швов, лист ламината, лампочку для светильника. Потому что, если через год перегорит — такую не найдете, потому что их уже сняли с производства.

Можно ли успеть за модой?

Ухоженная квартира всегда выглядит хорошо. Но сделать что-то и постоянно удерживать это в хорошем состоянии — разные вещи. Часто противоположные.

Снежно-белая затирка между плиткой выглядит нарядно, но ее надо мыть хлоркой чуть ли не ежедневно. Стеклянный стол на кухню нужно постоянно натирать, потому что видны малейшие пятна, темную деревянную мебель — полировать воском, ворсовые ковры пылесосить, статуэтки чистить от пыли. Хозяйка превратится в домохозяйку.

Монтируете светильники в потолок — помните, что лампочки придется менять. Делайте все доступным. Фильтры на воду, прокладки на кранах, элементы канализации, мебельную фурнитуру нужно периодически чистить, смазывать, менять.

Как сэкономить на ремонте?

- Делать с проекцией на будущее. Если стена идеально оштукатурена, ее можно перекрашивать чуть ли не каждый год. Это не дорого. На ровном полу любое покрытие будет служить дольше.

У меня есть заказчик, у которого стены в квартире идеально сделаны. И оклеены белыми фактурными обоями. Каждые три года перекрашивает их дешевой краской, передвигает мебель с места на место. Ремонт стоит копейки, а эффект, как и у дорогого.