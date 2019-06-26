- Виниловый пол пользуется все большим спросом. Он имеет высокую влаго- и ударопрочность. Укладывается с помощью клея или "замков". Позволяет выполнить любые дизайнерские решения, - говорит продавец-консультант из Черкасс 33-летний Валерий Каплюк.

Дизайн виниловой плитки разработан фотопечатью под дерево, камень, ковролин.

- Такая плитка за счет слоеной структуры является долговечной. Основа нижнего слоя отвечает за ее прочность, средний - декоративный, а верхний - для сохранения рисунка. Особого ухода не требует. Выдерживает сильные удары металлическими предметами. Например, тренажерами или мебелью. Удерживает тепло, поглощает шумы и противостоит огню. Фрагмент поврежденной виниловой плитки легко переклеить. Чего не скажешь о линолеуме или ламинате, - говорит Валерий.

Плитка бывает двух видов: поливинилхлоридовая и кварцевая. Первая изготавливается горячим прессованием. Здесь сочетаются винил, смолы, стабилизаторы, пластификаторы и другие химические продукты. Кварцевая содержит около 80% кварцевого песка. Это дает не только прочность, но и не допускает стирания рисунка.

- Укладывать плитку следует на ровную поверхность. Ведь материал точно повторит структуру пола, даже небольшие ямки. Пол под виниловую плитку выравнивают бетоном или плитами ОСБ. Разметку следует делать из центра комнаты. Разработать линии, по которым будут пролегать ряды с плиткой. Клей лучше покупать на акриловой основе. Нанести его на пол, выдержать до 10 минут. Лучше рассчитывать на поклейку сразу 10 плиток. Тщательно прижать к полу, одновременно выдавливая воздух, как из-под обоев. Вдоль стен следует оставить температурный зазор шириной 10 миллиметров. Для тех, кто не хочет возиться с клеем, есть виниловая самоклеющаяся плитка. Нижняя часть в ней закрыта защитной пленкой. Ее надо снять перед самым наклеиванием. После приклеивания эту плитку желательно немного подогреть строительным феном. А потом придавить по всей ширине пола с помощью ровной дощечки.

Самый популярный метод - замковый. Ведь такой пол можно многократно разобрать или восстановить при повреждении одной плитки.

- Работы выполняются так же, как и при укладывании клеевого покрытия. Материал с замковой системой может иметь "клик" и "лок" соединения. Первое представляет собой сборно-разборный замок, а второе состоит из замков и задвижек. Но замковый, в отличие от клеевого метода, подвержен воздействию влаги.

Виниловая плитка безопасна для здоровья. Рекомендуется для использования в школах и больницах. Срок службы - более 25 лет. Цена квадратного метра стартует от 450 грн.