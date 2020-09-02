Плитку на стены кладут по два ряда

- Найти нормального плиточника сейчас сложно, - говорит 55-летний Петр Олийнык из города Жашков Черкасской области. - Почти все уехали на заработки в Польшу или Израиль. Кто остался, бьют страшные цены и делают халтурно. Еще и не допросишься.

Сложнее всего найти мастера на небольшой объем работы.

- Все хотят сразу брать большие объекты, чтобы по 200 "квадратов", без подрезов и заморочек, - продолжает Петр Васильевич. - Никто не идет заложить пол в тесном туалете или прилепить три "квадрата" плитки на стену над рабочей поверхностью кухни.

Петр Олийнык выложил пол на крыльце сам. Плитка лежит криво, некоторые отпали, швы разной толщины.

- Класть плитку - не очень сложно, - говорит плиточник-облицовщик 44-летний Владимир Даниленко из Киева. - По крайней мере на бытовом уровне, чтобы было ровно и не отпало. На соревнованиях облицовщиков требования к качеству выше.

Рассказывает, на что стоит обратить внимание:

- Первое - выберите ровную плитку в магазине. Все смотрят на красоту рисунка и затем обвиняют мастера, что лежит криво. Даже ювелир не положит ровно кривую плитку.

Возьмите из пачки две плитки, прижмите одну к другой лицом. Качественная фабричная плитка не имеет бугорков, не "играет", прилегает плотно по всей площади. Проверьте рулеткой диагонали - должны быть одинаковы. Купите на несколько плиток больше. Сразу берите клей, межшовные пластиковые крестики и затирку для швов.

Не покупайте глянцевую плитку, особенно на пол. За ней трудно ухаживать, разводы видны всегда. Лучше - матовая или с напылением.

- Важно подготовить площадь, - говорит Владимир Даниленко. - Идеальной не существует. По возможности сбиваю "сопли" с бетона, зачищаю, простукиваю полости, покрываю грунтовкой. Затем несколько часов все перемеряю уровнем.

Сначала ищу "ноль" - высшая точка, наибольший холм. От него отбиваю уровень, нахожу все впадины. В ямы, глубже 1,5 сантиметра, приклеиваю старые плитки, иногда по три-четыре друг на друга. Можно подштукатурить "гремучкой" - смесью клея для плитки и песка. Перед приклеиванием плитки перепады по высоте на всей площади должны быть до сантиметра. Больше не выровняешь клеем, потому что поплывет. И пойдет его много.

Определяет, откуда начинать приклеивать, где будут подрезы.

- Измеряю диагонали пола в комнате, - рассказывает. - Если они разные, в одной стеной будут лежать уголки - разные по размеру кусочки плитки. Эта сторона должна быть там, где будет кухня или шкаф. На открытом пространстве кривизну будет видно.

Можно скрыть недостатки пола, положив плитку ромбом, то есть по диагонали. Или в шахматном порядке.

Владимир Даниленко советует сначала потренироваться.

- Каждый клей имеет свои особенности, - говорит. - Если очень "плывет", можно добавить просеянный песок. Если быстро садится - строительное мыло, растекается и не держится - сделать гуще. По плотности должен быть как сливочное масло.

На обратную сторону плитки накладывает клей и разравнивает шпателем-гребенкой с высотой зубца 8-10 мм. На углы кладет толстым слоем.

- Приклеил и аккуратно вдавливаю на нужную высоту, - говорит Даниленко. - Под рукой должны быть резиновый молоточек и два уровня, коротенький на 30-40 см и большой 2-метровый.

Между плитками вставляет пластиковые крестики.

- Чем больше по размеру плитка, тем толще должны быть швы, - рассказывает. - Между 40-сантиметровой - минимум 2-3 миллиметра, между "шистдесяткой" - 3-4. Должны быть даже в так называемой бесшовной резаной плиткие.

Стены закладывает снизу доверху. Перед первым рядом к стене подводит доску или металлический профиль, которые будут держать кафель от сползания. После завершения работы снимает его.

- Не ставьте первый ряд плитки на пол, даже идеально ровный, - говорит Даниленко. - Должен быть деформационный шов. За день на стену можно класть до двух рядов. Если поспешите, плитка поплывет, скривится.

Клей высыхает полностью в течение двух суток. После этого швы заполняют затиркой. Должен быть на тон-два темнее или светлее цвета плитки.

- Лучше темнее, потому что на светлой видно грязь, - говорит Владимир Даниленко.

2 килограмма сухого клея идет для закрепления 1 кв. м плитки с толщиной шва 5 мм.

При толщине 1 см понадобится 3,5 кг смеси.