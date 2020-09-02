Плитку на стены кладут по два ряда

 
Ексклюзивы
1/5
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 504
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1323
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 567
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 369
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 450
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3330
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 495
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9729
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2547
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 657
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 981
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 396
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 07:56

Плитку на стены кладут по два ряда

  Комментировать
 

- Найти нормального плиточника сейчас сложно, - говорит 55-летний Петр Олийнык из города Жашков Черкасской области. - Почти все уехали на заработки в Польшу или Израиль. Кто остался, бьют страшные цены и делают халтурно. Еще и не допросишься.

Сложнее всего найти мастера на небольшой объем работы.

- Все хотят сразу брать большие объекты, чтобы по 200 "квадратов", без подрезов и заморочек, - продолжает Петр Васильевич. - Никто не идет заложить пол в тесном туалете или прилепить три "квадрата" плитки на стену над рабочей поверхностью кухни.

Петр Олийнык выложил пол на крыльце сам. Плитка лежит криво, некоторые отпали, швы разной толщины.

- Класть плитку - не очень сложно, - говорит плиточник-облицовщик 44-летний Владимир Даниленко из Киева. - По крайней мере на бытовом уровне, чтобы было ровно и не отпало. На соревнованиях облицовщиков требования к качеству выше.

Рассказывает, на что стоит обратить внимание:

- Первое - выберите ровную плитку в магазине. Все смотрят на красоту рисунка и затем обвиняют мастера, что лежит криво. Даже ювелир не положит ровно кривую плитку.

Возьмите из пачки две плитки, прижмите одну к другой лицом. Качественная фабричная плитка не имеет бугорков, не "играет", прилегает плотно по всей площади. Проверьте рулеткой диагонали - должны быть одинаковы. Купите на несколько плиток больше. Сразу берите клей, межшовные пластиковые крестики и затирку для швов.

Не покупайте глянцевую плитку, особенно на пол. За ней трудно ухаживать, разводы видны всегда. Лучше - матовая или с напылением.

- Важно подготовить площадь, - говорит Владимир Даниленко. - Идеальной не существует. По возможности сбиваю "сопли" с бетона, зачищаю, простукиваю полости, покрываю грунтовкой. Затем несколько часов все перемеряю уровнем.

Сначала ищу "ноль" - высшая точка, наибольший холм. От него отбиваю уровень, нахожу все впадины. В ямы, глубже 1,5 сантиметра, приклеиваю старые плитки, иногда по три-четыре друг на друга. Можно подштукатурить "гремучкой" - смесью клея для плитки и песка. Перед приклеиванием плитки перепады по высоте на всей площади должны быть до сантиметра. Больше не выровняешь клеем, потому что поплывет. И пойдет его много.

Определяет, откуда начинать приклеивать, где будут подрезы.

- Измеряю диагонали пола в комнате, - рассказывает. - Если они разные, в одной стеной будут лежать уголки - разные по размеру кусочки плитки. Эта сторона должна быть там, где будет кухня или шкаф. На открытом пространстве кривизну будет видно.

Можно скрыть недостатки пола, положив плитку ромбом, то есть по диагонали. Или в шахматном порядке.

Владимир Даниленко советует сначала потренироваться.

- Каждый клей имеет свои особенности, - говорит. - Если очень "плывет", можно добавить просеянный песок. Если быстро садится - строительное мыло, растекается и не держится - сделать гуще. По плотности должен быть как сливочное масло.

На обратную сторону плитки накладывает клей и разравнивает шпателем-гребенкой с высотой зубца 8-10 мм. На углы кладет толстым слоем.

- Приклеил и аккуратно вдавливаю на нужную высоту, - говорит Даниленко. - Под рукой должны быть резиновый молоточек и два уровня, коротенький на 30-40 см и большой 2-метровый.

Между плитками вставляет пластиковые крестики.

- Чем больше по размеру плитка, тем толще должны быть швы, - рассказывает. - Между 40-сантиметровой - минимум 2-3 миллиметра, между "шистдесяткой" - 3-4. Должны быть даже в так называемой бесшовной резаной плиткие.

Стены закладывает снизу доверху. Перед первым рядом к стене подводит доску или металлический профиль, которые будут держать кафель от сползания. После завершения работы снимает его.

- Не ставьте первый ряд плитки на пол, даже идеально ровный, - говорит Даниленко. - Должен быть деформационный шов. За день на стену можно класть до двух рядов. Если поспешите, плитка поплывет, скривится.

Клей высыхает полностью в течение двух суток. После этого швы заполняют затиркой. Должен быть на тон-два темнее или светлее цвета плитки.

- Лучше темнее, потому что на светлой видно грязь, - говорит Владимир Даниленко.

2 килограмма сухого клея идет для закрепления 1 кв. м плитки с толщиной шва 5 мм.

При толщине 1 см понадобится 3,5 кг смеси.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Плитку на стены кладут по два ряда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17 1 Просмотров: 29097
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 11567
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 8973
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 8091
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 7785
Дом
"Санекс Septix" обязательно надо использовать осенью
"Санекс Septix" обязательно надо использовать осенью
На темных обоях видны стыки
На темных обоях видны стыки Просмотров: 2997
Стекла блестят от черного чая
Стекла блестят от черного чая Просмотров: 792
Дом отапливают отходами
Дом отапливают отходами Просмотров: 612
Молоко из доильного аппарата дольше не киснет
Молоко из доильного аппарата дольше не киснет Просмотров: 9
Больше всего комментируют
18
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
7
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
5
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
Голосов: 4810
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua