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понедельник, 08 июля 2019 00:01

Плитка и ламинат выдерживают когти животных

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- Три года тому назад сделали ремонт в квартире. Однако сегодня уже пора делать новый. Две собаки разгромили ее полностью. Пол и стены поцарапаны, мебель испорчена. А сколько денег потратили на чистку ковров. Один пришлось выбросить, - рассказывает Светлана Гудыма, 48 лет, из Кременчуга Полтавской области.

- На рынке появилось много материалов с высокой износостойкостью. Они уже "не по зубам" собакам, - рассказывает Вадим Столяр, 58 лет, инженер-строитель из Днипра.

От животных в квартире больше всего страдает пол. Поэтому покрытие должно быть прочным и влагостойким. Это может быть линолеум. Но не бытовой, а так называемый "коммерческий" для общественных помещений. Он прочнее.

- Однако линолеум скользкий. Животное во время бега часто заносит. Поскользнувшись, может разбить что-то ценное и травмироваться. Как вариант - можно покрыть пол ламинатом высокого класса износостойкости. Его преимущество - антистатичность. Шерсть животных к такому покрытию не липнет. А вот идеальный вариант с точки зрения уборки и износостойкости - плитка.

Устранить скольжения поможет укладки на пол крупных кусков ковролина. Сделают пол и теплее. Ковролин не дорогой. Впоследствии можно легко заменить.

Нецелесообразно выбирать для отделки стен бумажные или тканевые обои, потому что плохо поддаются очистке. Крепче виниловые. Они устойчивы к царапинам.

- Еще один вариант - покраска стен. Или использование обоев под покраску. Неплохо выдерживают когти. Самая популярная сегодня отделка стен панелями МДФ. Ими защищают углы и поверхности стен до определенной высоты. Например - до уровня выключателей. Выше - наклеивают обои или красят. Преимущества - стойкость к повреждениям, легкость в уборке.

Входные двери в квартире с животными обрабатывают антивандальным пластиком или наносят металлическое напыление. Межкомнатные двери рекомендуют ламинированные. Они более устойчивы к воздействию зубов и когтей по сравнению с деревянными.

- Для обивки мебели выбирайте ткани с плотным бархатным ворсом. Он не позволяет когтям цепляться. Например, флок. Очень практичный. Также следует выбирать ткани, к которым не прилипает шерсть, а грязь легко удаляется губкой. Относительно цвета, берите пестрые оттенки. На однотонной обивке шерсть заметна. Хорошее решение - использование для мягкой мебели съемных чехлов.

На окна лучше повесить рулонные шторы, а также жалюзи.

Автор: Александр ЛЕТЕНКО
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