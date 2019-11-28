Паркет моют холодной водой

Одесситка 42-летняя Марина Ипатенко работает в компании, которая делает комплексные уборки в домах и квартирах. Советует, как ухаживать за паркетом.

- Паркет выглядит дорого и богато, но нуждается в уходе. Если не знать особенностей, красоту можно свести на нет, - говорит.

Безопаснее очищать паркет пылесосом. Использовать насадку с ворсом. Пластиковая царапает покрытие.

- Самая большая угроза - вода. Во время влажной уборки тряпку следует хорошо выкручивать. Должна быть чуть влажная. От мокрой доски наберутся воды, поцветут и вздуются. Воду берут холодную. Горячая портит паркетный лак и саму древесину.

Для мытья нелакированного паркета в воду добавляют глицерин - 1 ст. л. на 200 мл воды.

- Сначала надо проверить паркет на наличие глубоких царапин и мелких трещин, - говорит Марина Ипатенко. - Большие затирают специальной шпатлевкой соответствующего цвета. Можно брать замазку на основе столярного клея и опилок. Мелкие затирают восковым карандашом. После нанесения остатки убирают резиновым шпателем и полируют поверхность мягкой тряпкой.

Дважды в месяц натирают водоотталкивающим средством.

- Он создает защитный слой, - продолжает. - Если что-то прольется, вреда не будет. Это средство защитит также от стирания и царапин.

Если на паркете стоит мебель, на ножки снизу наклеивают войлочные накладки. Они уменьшают давление на поверхность и уберегут от царапин при передвижении.

- Ходить в уличной обуви по паркету нельзя. Подошва и песок царапают поверхность. Домашние тапочки выбирают с мягкой подошвой, - добавляет Марина Ипатенко.

Деревянный пол защищают воском

- Во всех комнатах у меня паркет, - говорит 29-летняя Елизавета Гончарук из Запорожья. - Выглядит лучше нового, потому что несколько раз в год полирую его.

Смесь готовит из пчелиного воска и оливкового масла. Компоненты гипоаллергенны, подходят для детской.

4 ст. л. измельченного в крошку пчелиного воска смешивает со стаканом оливкового масла. Перемешивает, ставит на водяную баню. Когда воск растворяется, снимает. Еще раз перемешивает.

- Сначала очищаю пол. Замазываю трещины, сколы, - говорит. - Шлифую поверхность. Смесь наношу губкой, тонким слоем. Оставляю на 10 минут, чтобы пропиталась.

Мягкой тряпкой удаляю остатки средства. Полирую. Оставляю на 12 часов. На следующий день наношу второй слой. Мазки делаю перпендикулярно к первому слою. Даю 5 мин. пропитаться и полирую второй раз.