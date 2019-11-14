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пятница, 15 ноября 2019 05:30

"Новый Парковый" станет лучшим жильем для семьи

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- Полтора года тому назад въехали в таунхаус комплекса "Второй Парковый" на улице Виталия Вергая в Черкассах. Приобрели еще на стадии застройки, - говорит жительница Черкасс Екатерина Пономарева. В новом доме живет с мужем и сыном. - Сначала боялись переезжать в микрорайон "Юго-западный". К тому жили на "Мытнице", ближе к центру города. Но сейчас очень довольна. Все рядом. Есть школы, детские сады, супермаркеты, рынок. А в самом комплексе открыли кафе, пиццерию, пекарню, суши-бар. До центра - 10 минут машиной.

- Есть два этажа и чердак. Там сделали небольшой спортзал. Возле дома есть двор. На нем обустроили летнюю террасу, посадили газон, поставили мангал, - добавляет Екатерина. - Теперь часто собираемся с друзьями или устраиваем семейные вечера. Когда выбирали застройщиков, этот комплекс был лучшим вариантом. Здесь безопасно, территория закрыта. Ребенок спокойно бегает, играет, я не волнуюсь. Хорошее отопление, в комнатах всегда тепло. Очень удачная планировка. Мы ничего не перестраивали. Сделали ремонт под свой вкус, поставили мебель и бытовую технику.

"Второй Парковый" сдали в эксплуатацию в 2018 году.

- Комплекс состоит из четырех блоков таунхаусов и многоэтажек. В десяти уже живут люди, - рассказывает Юлия Вакуленко, заместитель директора центра продаж ЖК "Новый Парковый". - Сдавали без ремонта. Жителям так удобнее, потому что все делают по собственному желанию. Но мы всегда устанавливаем качественные окна, входные двери, двухконтурный газовый котел, счетчики. Снаружи дома утепляем. Стены оштукатурены. Подъезды с хорошим ремонтом. Дворы освещены, выложены плиткой. Есть фонтаны.

В нескольких кварталах отсюда, на улице 30-летия Победы, эти же застройщики строят подобный жилой комплекс "Новый Парковый".

- В "Новый Парковый" входят 70 таунхаусов, три 10-этажных дома с 240 квартирами и коммерческие помещения. Их покупают под магазины, аптеки или салоны красоты. Здания только кирпичные, с автономным газовым отоплением. Также на территории комплекса построят большую детскую площадку. Жилой комплекс имеет прекрасное географическое расположение. Рядом есть парк для прогулок, зоопарк, продуктовые супермаркеты, строительный гипермаркет, рынок, детская и взрослая поликлиники, родильный дом.

В многоэтажках - однокомнатные квартиры от 35 до 42 кв. м, двухкомнатные - от 58 до 63 кв. м, трехкомнатные - 94 "квадрата". Все таунхаусы двухэтажные, от 77 до 138 кв. м. Бонус - чердак. Из него часто делают третий этаж. Возле домов есть небольшие дворики с зоной отдыха и паркоместа для машин.

- Помещение без ремонта, однако предлагаем услуги наших дизайнеров и строителей. За дополнительную плату они сделают хороший ремонт до введения дома в эксплуатацию. Кроме того, после завершения строительства, помогаем сформировать ОСМД, а комплекс ограждают забором. "Новый Парковый" станет лучшим вариантом жилья для семьи.

г.Черкассы

ул. В.Вергая, д. 5, оф. 43

тел .: 0 (98) 388 14 08; 0 (63) 506 88 10

park.ck.ua

Лицензия на осуществление строительной деятельности выдана Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины от 14 февраля 2018 №8-Л

Разрешение на выполнение работ выдано Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины от 1 июня 2018 №ИУ 113181520945

Автор: Анна ОРЕЛ
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