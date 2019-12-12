Новогоднего оленя скручивают из 100 метров провода

 
Ексклюзивы
1/5
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 1872
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 234
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 990
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 495
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2862
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 10962
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2169
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5175
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2376
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 990
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2430
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10809
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2772
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2898
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 576
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
понедельник, 16 декабря 2019 07:56

Новогоднего оленя скручивают из 100 метров провода

  Комментировать
 

- Сам изготовил новогодних оленей. Надо только наловчиться формировать морду, - говорит 53-летний Михаил Савагиров из поселка Шацк Волынской области. - Делал не сплошную фигуру, а отдельно голову на шее и туловище с ногами. Скрутил из проволоки, скрепил болтами. Его потом легко разделить и хранить в кладовке.

Купил 100 м проволоки без покрытия диаметром 4 мм. Сначала сделал эскиз: на куске фанеры набил гвозди в тех местах, где изгибы тела животного. По ним согнул проволоку.

- Промучился немного с передними ногами. Места изгиба крепил пластиковыми хомутами-стяжками.

Рога зафиксировал на нижнем контуре морды.

- Если сделать сверху - не держаться. А огибая нижнюю часть, прочно стоят на голове. Еще один отрезок проволоки скрепил на ягодицы. Оставил короткий конец в виде хвоста. Фигуру покрыл трехкомпонентной краской.

Из 100 м получится один большой олень или два малых. Материалы обойдутся в 600 грн.

Фигуру можно обмотать гирляндой или светодиодной лентой. LED-лампочки почти не тянут света, не боятся снега. В отличие от блока управления - его накрыл отрезанной пластиковой бутылкой.

- Новогоднего оленя научился делать по видео из интернета. Там фигуру обтягивали стрейч-пленкой. Я не захотел так. Лучше плотно обмотать гирляндой.

У ног оленей положил белые мешки с измельченным пенопластом. Выглядят, как искусственный снег.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новогоднего оленя скручивают из 100 метров провода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Выступление священника вызвало революцию

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 176434
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 49178
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 22995
Фаны &quot;Динамо&quot; вывели из себя дочь Суркиса
Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса Просмотров: 21303
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 12700
Дом
Вытяжку надо чистить раз в месяц
Вытяжку надо чистить раз в месяц Просмотров: 207
Старую мебель оклеивают виниловыми обоями
Старую мебель оклеивают виниловыми обоями Просмотров: 279
Экраны за батареей сохраняют тепло
Экраны за батареей сохраняют тепло Просмотров: 45
Европейские дома отапливают дешевым экотопливом
Европейские дома отапливают дешевым экотопливом Просмотров: 756
Плесень выводят раствором хлора
Плесень выводят раствором хлора Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
12
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
12
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
5
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
2
"Слуга народа" вбухает 1 млн грн на корпоратив. Сети говорят, что значительно больше
Голосов: 1107
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua