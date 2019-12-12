Новогоднего оленя скручивают из 100 метров провода

- Сам изготовил новогодних оленей. Надо только наловчиться формировать морду, - говорит 53-летний Михаил Савагиров из поселка Шацк Волынской области. - Делал не сплошную фигуру, а отдельно голову на шее и туловище с ногами. Скрутил из проволоки, скрепил болтами. Его потом легко разделить и хранить в кладовке.

Купил 100 м проволоки без покрытия диаметром 4 мм. Сначала сделал эскиз: на куске фанеры набил гвозди в тех местах, где изгибы тела животного. По ним согнул проволоку.

- Промучился немного с передними ногами. Места изгиба крепил пластиковыми хомутами-стяжками.

Рога зафиксировал на нижнем контуре морды.

- Если сделать сверху - не держаться. А огибая нижнюю часть, прочно стоят на голове. Еще один отрезок проволоки скрепил на ягодицы. Оставил короткий конец в виде хвоста. Фигуру покрыл трехкомпонентной краской.

Из 100 м получится один большой олень или два малых. Материалы обойдутся в 600 грн.

Фигуру можно обмотать гирляндой или светодиодной лентой. LED-лампочки почти не тянут света, не боятся снега. В отличие от блока управления - его накрыл отрезанной пластиковой бутылкой.

- Новогоднего оленя научился делать по видео из интернета. Там фигуру обтягивали стрейч-пленкой. Я не захотел так. Лучше плотно обмотать гирляндой.

У ног оленей положил белые мешки с измельченным пенопластом. Выглядят, как искусственный снег.