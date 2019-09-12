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понедельник, 16 сентября 2019 05:30

Молоко из доильного аппарата не процеживают

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- Так немели руки, думала корову сбывать. Но жаль моей Зорьки. За ее счет держусь на плаву пять лет. С тех пор как вышла на пенсию, - рассказывает Надежда Белова, 61 год, из села Гальчин Андрушевского района Житомирской области. - Сено муж заготовит, но доить ее три раза в день должна я. Жизнь изменилась, когда дети подарили доильный аппарат. Не брали дорогогой импортный чтобы я могла прочитать инструкцию.

Доильный аппарат - вакуумный насос с давлением. Он бывает мембранный, поршневой и роторный. Выбрали первый, потому что самый дешевый и за раз выдаивает трех коров. С большей нагрузкой справится роторное устройство. Он не такой шумный, как поршневой. Доильный аппарат электричества потребляет меньше, чем холодильник. Стоит на колесиках, поэтому его удобно подкатить к корове. Не надо поднимать тяжелое.

- Сколько живу, только теперь почувствовала себя настоящей женщиной. Корова сама доится, я на скамейке отдыхаю. Наработалась за всю жизнь, теперь могу отдохнуть. К тому же молоко получается чище. Его не надо процеживать, потому что процесс доения закрытый и мусор не попадает внутрь. Молоко идет по трубам в закрытый резервуар.

Устройство доит равномерно. С одинаковой силой, продолжительностью и частотой сжимает сосок. Корова расслабляется, как от массажа. Отдает все молоко и стоит спокойно, не топчется. Вручную такого не достичь, потому что пальцы устают. Даже если соски у коровы твердые, аппарат их все равно безболезненно выдаивает. Молоко не застаивается, и у коровы не воспаляется вымя. Работает тихо, животное не боится.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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