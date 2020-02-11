Кухонный стол накрывают мягким стеклом

— В прошлом году купила на кухню стеклянный стол, — вспоминает женщина 42-летняя Галина Стрижак. - Красивый и удобный только в первый день. Потом раздражает, что посуда цокает, видны мелкие царапины. Мой не мой, а разводы остаются.

Искала, чем накрыть стол. Цветные поливинилхлоридные скатерти непрозрачные, сползают. Полотняные приходится часто стирать.

— Читала в интернете, что женщина накрыла стол мягким стеклом, — продолжает. - Так называют прозрачные силиконовые настольники. Я тоже заказала.

— Мягкое или гибкое стекло — новинка в оформлении кухни, — говорит продавец покрытие 34-летний Владислав Бровченко из Днипра. — Создано для современной мебели. Подчеркивает их красоту и надолго защищает.

Настольник изготовлен из гибкого силикона толщиной 2 мм. Его кладут на стол, края обрезают канцелярским лезвием. Свисать не должно. Не сползает, квадратный метр весит 2,5 кг.

— На скатерти не скользит посуда, ее трудно порезать ножом, — продолжает Владислав Бровченко. — Выдерживает удары и температуру до 60 градусов.

Силиконовые скатерти бывают прозрачные, белые и черные. Есть глянцевые и матовые. Прозрачная стоит 800 грн за 1 кв. м, черная или белая — 600.

— Продаем покрытия под конкретный размер, — говорит Владислав. - На круглые столы-квадратное, на овальные-прямоугольное. Клиент дома вырезает нужную форму. Даем с запасом, потому что за месяц скатерть немного втягивается. Ее можно стелить в тумбочки и шкафы, где ставят кастрюли. Или поверх полотняной.

Прозрачная скатерть служит до 10 лет.

— Это мягкое стекло — удачная реклама. Назвали так специально, чтобы люди больше покупали, — говорит 54-летняя Лидия Бабенко из Черкасс. — На рынке есть много не худших скатертей.

Продает настольники из клеенки, поливинилхлорида, полотняные.

— На каждый день лучшие из клеенки или ПВХ, — рассказывает. — Красивые, есть разные рисунки, выдерживают нагрузку и температуру. Единственный недостаток — могут скользить. Края надо приклеить к столу на двусторонний скотч.

Праздничный стол советует накрывать скатертью из ткани.

— Должно быть больше стола процентов на 80. Края должны свисать почти до пола, — говорит. — Тогда будет выглядеть нарядно.