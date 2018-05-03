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понедельник, 07 мая 2018 00:55

Кроликов спаривают трижды

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- Кролики - плодовиты, неприхотливы. Держать их выгодно. В поилках обязательно должна быть свежая вода. Взрослых кормлю дважды, а молодняк три раза в день, - говорит Мария Бабич, 68 лет, из Хмельницкого.

Выкармливает кроликов травой, сеном люцерны и клевера, сахарной свеклой, комбикормом. Подмешивает ячмень, овес, кукурузу и пшеницу.

- Кролики - не свиньи. Им тыкву и свеклу не надо, разве понемногу. Капусту нельзя маленьким.

Свежую траву не даю, потому что будут болеть. Жду, чтобы привяла. Если накормить мокрой, может вздуться живот. Летом бросаю листья винограда. Заготовляю метелки из крапивы. Они витаминизированные - спасают зимой. Сушу кусты бархатцев, полыни. Даю маленьким кроликам, чтобы с животами проблем не было. После Нового года собираю по соседям ветви с хвоей. Даю раз в неделю по одной. Еще - ветви деревьев, чтобы грызли кору и точили зубы. Кладу много пищи на ночь. Потому что ночью гуляют и грызут все подряд.

Самца для развода держит два года, крольчиху - три. Спаривает три раза в год, чтобы не истощить.

Чтобы животные не болели, в месяц им делают прививки.

- Здоровое животное бодрое и подвижное, имеет хороший аппетит, блестящую шерсть. Больное - беспокойное, теряет вес, - говорит столичный ветеринар Игорь Святный, 38 лет. - Весной в крольчатнике следует помыть и продезинфицировать все, с чем контактируют животные. Обработать паяльной лампой металлическую сетку, днище и кормушку. Надо следить, чтобы у животных не было ранок и царапин. Кролики часто обмораживают уши. Лучше всего их вакцинировать. Год будут иметь иммунитет к лишаям и грибкам.

Автор: Юлія СУЛИК
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