Китайские инструменты служат дольше чем брендовые

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1089
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2034
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 936
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3627
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2475
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4779
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 306
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 8154
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 297
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5661
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 909
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 07:45

Китайские инструменты служат дольше чем брендовые

  Комментировать
 

- Хотите одним махом убить четырех зайцев - ремонтируйте инструменты, - говорит 43-летний Петр Гуйван из Смелы Черкасской области. - Каждую зиму убеждаюсь.

Советует, как ремонтировать бытовые электрические и бензиновые инструменты - "болгарку", ручную циркулярку, дрель, электролобзик, шуруповерт, перфоратор, мотокосу и бензопилу.

- Первая выгода - инструменты всегда исправны. Не подведут, только весной начну работать. При нормальном уходе дешевые китайские служат дольше, чем брендовые, о которых не заботились, - объясняет. - Вторая - на ремонт и обслуживание трачу в несколько раз меньше денег, потому что не ищу запчасти в горячке, а не переплачиваю. Третья - знания. Сам узнаю принцип работы каждого механизма. Знаю, что и как работает, где чаще всего и от чего ломается, как его разбирать и складывать. Не бегу сразу в мастерскую, как только дрель перестала работать. Сам все чиню. Главная выгода - идеальная семья. По вечерам сижу в мастерской, некогда с женой ругаться. И самого дурные мысли не грызут. Потому что от того телевизора и интернета только раздражаюсь и курю больше.

Зимой советует разобрать даже исправные электроинструменты.

- Очистите пылесосом и вымойте бензином детали, - говорит Петр Гуйван. - Внимательно осмотрите. Даже не специалист увидит, что где-то проводок перетерся, где-то графитовые щеточки почти сработались, подшипник на ладан дышит, шестерня сгрызлась или кнопка закисла. Эти детали стоят копейки, если заказывать в интернете. Спокойно все замените, переберите, смажьте, подкрутите. И та же "болгарка" будет работать сезон без сбоев.

В каждом инструменте есть детали, рассчитанные на весь срок эксплуатации. Это - корпус, электрический якорь и статор, реле включения-выключения. Есть так называемые запчасти-расходники. Такие срабатываются быстрее, выдерживают определенное количество работы.

- В болгарке, дрели и шуруповерте это графитовые щетки, подшипники, сальники, шестерни и провод подключения, - объясняет Петр Николаевич. - В бензиновой мотокосе, например, это свеча зажигания, стартер, нижний и верхний редукторы, компрессионные кольца в цилиндре. В бензопиле - еще цепь. Карбюратор, кстати, тоже расходник. Новый стоит 300 гривен, а ремкомплект - 50. Перебрать легко.

Запчасти-расходники советует покупать сразу по несколько. Понадобятся, как только предыдущие сработаются.

Петр Гуйван советует ремонтировать и осматривать и механические инструменты.

- Молотки, топоры, лопаты, тяпки, грабли тоже не вечны, - объясняет. - Они тупятся, ломаются. Деревянные ручки трескаются, рассыхаются. Подведут в неподходящий момент. Лучше заменить трухлые держаки, молотки и топоры раскрепить более толстыми клиньями. Металлические части наточить, если треснувшие - сварить электросваркой.

Строитель 50-летний Мирон Богданович из Ривне советует, как ухаживать за электроинструментами, чтобы служили долго.

- Работаю на стройке 30 лет, - рассказывает. - Сработал сотни инструментов, от акционных одноразовых до суперпрофессиональных брендовых. Главное правило - используйте технику только по назначению. Это в Союзе делали инструменты двойного назначения, с большим запасом прочности. Современные не так.

Шуруповертом только выкручивайте и закручивайте шурупы. И желательно небольшие. Вставите миксер и замесите ведро цементного раствора - "шурик" сразу умрет. Если "болгарка" рассчитана на круг диаметром 125 миллиметров, то не вставляйте 150-й или 180-й и не пытайтесь перепилить бетонный бордюр. Правило "за разок ничего не случится" здесь не работает. Традиционным перфоратором бурите в бетоне отверстия для дюбелей диаметром до 12 миллиметров. Если необходимо отверстие для розетки, диаметром 65 мм, используйте так называемый бочковой перфоратор.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Китайские инструменты служат дольше чем брендовые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Американцы запретили женские автогонки

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 16723
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 15327
&quot;Пошла за детьми&quot;: что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено) 1 Просмотров: 10791
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 7767
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 6669
Дом
На отоплении экономят тысячу гривен в месяц
На отоплении экономят тысячу гривен в месяц Просмотров: 279
На подошву ботинка клеят металлическую сетку
На подошву ботинка клеят металлическую сетку Просмотров: 495
Энергосберегающая пленка утепляет дом
Энергосберегающая пленка утепляет дом Просмотров: 1035
Пробковый пол делает квартиру бесшумной
Пробковый пол делает квартиру бесшумной Просмотров: 1116
Техническая соль портит тротуарную плитку
Техническая соль портит тротуарную плитку Просмотров: 162
Больше всего комментируют
3
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
2
Оккупанты снова нарушили режим тишины в Донбассе
2
Чиновники, отвечающие за безопасность Капитолия, подали в отставку
1
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
1
В Китае снова началась эпидемия коронавируса
Голосов: 721
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть