Китайские инструменты служат дольше чем брендовые

- Хотите одним махом убить четырех зайцев - ремонтируйте инструменты, - говорит 43-летний Петр Гуйван из Смелы Черкасской области. - Каждую зиму убеждаюсь.

Советует, как ремонтировать бытовые электрические и бензиновые инструменты - "болгарку", ручную циркулярку, дрель, электролобзик, шуруповерт, перфоратор, мотокосу и бензопилу.

- Первая выгода - инструменты всегда исправны. Не подведут, только весной начну работать. При нормальном уходе дешевые китайские служат дольше, чем брендовые, о которых не заботились, - объясняет. - Вторая - на ремонт и обслуживание трачу в несколько раз меньше денег, потому что не ищу запчасти в горячке, а не переплачиваю. Третья - знания. Сам узнаю принцип работы каждого механизма. Знаю, что и как работает, где чаще всего и от чего ломается, как его разбирать и складывать. Не бегу сразу в мастерскую, как только дрель перестала работать. Сам все чиню. Главная выгода - идеальная семья. По вечерам сижу в мастерской, некогда с женой ругаться. И самого дурные мысли не грызут. Потому что от того телевизора и интернета только раздражаюсь и курю больше.

Зимой советует разобрать даже исправные электроинструменты.

- Очистите пылесосом и вымойте бензином детали, - говорит Петр Гуйван. - Внимательно осмотрите. Даже не специалист увидит, что где-то проводок перетерся, где-то графитовые щеточки почти сработались, подшипник на ладан дышит, шестерня сгрызлась или кнопка закисла. Эти детали стоят копейки, если заказывать в интернете. Спокойно все замените, переберите, смажьте, подкрутите. И та же "болгарка" будет работать сезон без сбоев.

В каждом инструменте есть детали, рассчитанные на весь срок эксплуатации. Это - корпус, электрический якорь и статор, реле включения-выключения. Есть так называемые запчасти-расходники. Такие срабатываются быстрее, выдерживают определенное количество работы.

- В болгарке, дрели и шуруповерте это графитовые щетки, подшипники, сальники, шестерни и провод подключения, - объясняет Петр Николаевич. - В бензиновой мотокосе, например, это свеча зажигания, стартер, нижний и верхний редукторы, компрессионные кольца в цилиндре. В бензопиле - еще цепь. Карбюратор, кстати, тоже расходник. Новый стоит 300 гривен, а ремкомплект - 50. Перебрать легко.

Запчасти-расходники советует покупать сразу по несколько. Понадобятся, как только предыдущие сработаются.

Петр Гуйван советует ремонтировать и осматривать и механические инструменты.

- Молотки, топоры, лопаты, тяпки, грабли тоже не вечны, - объясняет. - Они тупятся, ломаются. Деревянные ручки трескаются, рассыхаются. Подведут в неподходящий момент. Лучше заменить трухлые держаки, молотки и топоры раскрепить более толстыми клиньями. Металлические части наточить, если треснувшие - сварить электросваркой.

Строитель 50-летний Мирон Богданович из Ривне советует, как ухаживать за электроинструментами, чтобы служили долго.

- Работаю на стройке 30 лет, - рассказывает. - Сработал сотни инструментов, от акционных одноразовых до суперпрофессиональных брендовых. Главное правило - используйте технику только по назначению. Это в Союзе делали инструменты двойного назначения, с большим запасом прочности. Современные не так.

Шуруповертом только выкручивайте и закручивайте шурупы. И желательно небольшие. Вставите миксер и замесите ведро цементного раствора - "шурик" сразу умрет. Если "болгарка" рассчитана на круг диаметром 125 миллиметров, то не вставляйте 150-й или 180-й и не пытайтесь перепилить бетонный бордюр. Правило "за разок ничего не случится" здесь не работает. Традиционным перфоратором бурите в бетоне отверстия для дюбелей диаметром до 12 миллиметров. Если необходимо отверстие для розетки, диаметром 65 мм, используйте так называемый бочковой перфоратор.