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понедельник, 24 декабря 2018 06:45

Капремонт польской пятиэтажной хрущевки стартует от миллиона долларов

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- Зимой традиционно возникают насущные проблемы - как сохранить тепло в квартире. Как экономить ресурсы. Большие расходы на отопление заставляют задуматься, все ли правильно сделано? Исправно выполняем рекомендации специалистов. Конопатить щели. Стеклим балконы. Кладем теплые полы. Ежегодно одно и то же. Но это мало что меняет. Интересно, как эти проблемы решают в европейских странах? - спрашивает Валентина Чепак, 52 года, из Чернигова.

- В Европе граждан давным-давно приучили считать тепловые калории с помощью счетчиков, - рассказывает Мирослав Турчак, 54 года, инженер-теплотехник из Львова. - Энергоэффективность на первом месте. Поэтому их дома потребляют электроэнергии значительно меньше, чем наши. Часто бываю в соседней Польше. Там за термомодернизацию жилья взялись еще в 1990-е. Сегодня, по оценкам экспертов, половина жилфонда страны утеплена. Потребление энергии снизилось на 30-40 процентов.

Любые проекты по термомодернизации недешевые. Капремонт польской пятиэтажной хрущевки стартует от миллиона долларов (28 млн грн. - ГПУ). Домовладельцев активно поддерживают европейские фонды и государство через программы кредитования. Поэтому поляки могут рассчитывать на компенсацию в пределах 30-50%. Этим активно пользуются ОСМД - объединение совладельцев многоквартирных домов.

- Польское правительство постоянно работает над реформой энергоэффективности. Принимает специальные законы по европейским стандартам. Совершенствуются нормативы строительства нового жилья. Согласно данным Управления инфраструктуры Варшавы, в 2014 году норма потребления электроэнергии в домах составляла 169 кВт-часов на квадратный метр в год. В прошлом году эти показатели снизились до 60 кВт-часов. А в 2019-м - снизят до 45.

Уменьшают потребление энергии разными способами. Вводят когенерационные установки. Производят тепло и электричество одновременно. Компании выпускают усовершенствованные пластиковые окна. Вместо двухкамерных стеклопакетов - трехкамерные или даже пяти.

Стала обязательным термомодернизация жилья. Начинается с энергоаудита - изучения и анализа технических характеристик дома.

- Работу энергоаудиторы проводят тотально. От опроса жителей и изучения проектной документации до исследованиям потерь тепла в системах водоснабжения, канализации и отопления. По итогам аудита выполняется модернизация дома. Большую роль играют ОСМД. Устанавливают счетчики, заменяют инженерные коммуникации и системы отопления. Утепляют стены и крыши, заменяют двери и окна в подъездах. Это позволяет добиться экономии энергии в пределах 20 процентов.

К 2020-му поляки планируют увеличить на 20% использование возобновляемых источников энергии. Снизить на 20% выбросы вредных веществ в атмосферу и потребления энергии.

- В Польше давно убедились - управлять жилфондом эффективнее путем создания ОСМД. Многие из них самостоятельно управляют огромным домохозяйством. Убирают территорию, ведут бухгалтерию и даже занимаются инвестиционной деятельностью. Деньги за коммунальные услуги поступают на счета ОСМД и аккумулируются в ремонтном фонде. Часть свободных денег направляют на строительство нового жилья. Так работают большие ОСМД. Небольшие объединения в два-три дома нанимают управляющие компании.

Автор: Александр ЛЕТЕНКО
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Дата
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