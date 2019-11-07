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пятница, 08 ноября 2019 05:30

Дом спроектирован для самых требовательных жильцов

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- Подруга с мужем постоянно жаловалась, что в Черкассах невозможно найти недорогую квартиру. Несколько месяцев искали однокомнатные с бюджетом до 20 тысяч долларов в новостройках, - говорит 30-летняя Мария Шейх. - Посоветовала им жилой комплекс "Андорра" в микрорайоне Центральный на улице Смелянской, 122/3, в Черкассах. Проходила мимо и сразу бросилась в глаза стильная современная архитектура здания из красного керамического кирпича.

- Подруга ухватилась за этот вариант. Встретилась с менеджером. Он показал документы на оформление. Ее муж - юрист. Сказал, что с документацией все в порядке. Затем пошли на смотрины.

Жилой комплекс "Андорра" расположен в 10-минутной доступности к центру. Рядом - железнодорожный вокзал, рынок, больницы, аптеки, школы, детский сад и парк Победы.

- Подруга пришла за советом ко мне. Говорила, что в доме автономное газовое отопление. Это позволит экономить на коммунальных услугах и самостоятельно регулировать температуру, - добавляет Мария Шейх. - В каждой квартире устанавливается двухконтурный газовый котел. Для лучшего освещения во всех квартирах предусмотрены большие лоджии с панорамными окнами. Дом утеплен пенополистиролом и минеральной ватой. Сама живу в следующем. Знаю, что благодаря этому зимой будет тепло, а летом прохладно. Жилой комплекс состоит из пяти секций по 10 этажей каждая. На первом этаже дома располагается коммерческая недвижимость.

Комплекс "Андорра" - третий объект в Черкассах от застройщика. Уже возведены и заселены комплексы "Семейный" и "Семейный Люкс".

- Застройщик проверен. Цена за квадратный метр - 10,5 тысячи гривен. Посоветовала подруге купить однокомнатную квартиру за 16 тысяч долларов, - говорит Мария Шейх. - Еще останутся деньги на ремонт. Или же можно оформить рассрочку на двухкомнатную. Подруге нравится, что двор расположен в незамкнутом кругу между секциями домов. В нем уютно, нет ветра. Вокруг много зелени, растут деревья, есть газоны. Будет где поиграть ребенку, да и самим прогуляться приятно. Дорожки заасфальтированы. Есть парковка и гаражные боксы. Понимаю, что дом был спроектирован для самых требовательных жителей. В нем сочетаются современные архитектурные решения и передовые технологии.

Первую секцию жилого комплекса введут в эксплуатацию в 2020 году.

ЖК "Андорра" расположен по адресу: г. Черкассы, ул. Смелянская, 122/3,

тел.: 0(66) 05 05 044;

0(98) 205 05 04

andorra.ck.ua

Разрешение на выполнение работ выдано Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины от 21 июня 2019 года №ІУ 113191721088.

Лицензия на осуществление строительной деятельности выдана Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины от 6 июня 2016 года №21-Л.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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