Дом освежает зеленый чай

— Вечером не могу зайти в дом, — жалуется 44-летняя Лариса Лысенко из села Колки Маневичского района на Волыни. - Стоит такая вонь, что нечем дышать. Потому что соседи жгут на огородах сорняки.

Одежда, мягкая мебель и отделка дома впитали запах горелого. Воняли, когда на улице уже не было дыма.

— Брызгала освежителем, — продолжает. - Он не удаляет вонь, а только забивает химией.

Неприятные запахи женщина вывела зеленым чаем. Насыпала 100 г в 2-литровую кастрюлю, довела до кипения, открыла крышку и кипятила еще 10 мин. Оставила кастрюлю открытой на ночь. Горьковатый запах зеленого чая уничтожил остальные.

- Какой бы ни был дом красивый и чистый, а в него противно заходить, когда внутри воняет, — рассказывает 53-летняя Юлия Селезнева из города Вознесенск Николаевской области. - Хлорка не всегда поможет, еще и травит человека.

Источники вони есть в каждом доме. Под верандой — влажный погреб, в прихожей — грязная обувь, на кухне — пригоревший жир, в туалете — унитаз. Есть еще кошачья уборная, место, где спит собака, клетка с попугаем, корзина с грязными носками, пепельница.

Советует, как удалить вонь.

— Из погреба всегда тянет плесенью, на стенах размножаются грибки, — говорит. — Яму надо периодически просушивать, очищать, выбрасывать гнилые овощи. Стены и пол опрыскивать раствором перекиси водорода, убивающей микробы. Растворяю 200 миллилитров в 4 литрах воды. Концентрация достаточна.

В прихожей чаще всего разит полка с обувью, мокрый коврик, плотно закрытый шкаф, в который вешают мокрую одежду.

— Я перебиваю в кофемолке стакан риса, добавляю 10 капель эфирного масла лаванды или лимона, — продолжает Юлия Селезнева. — Этот порошок рассыпаю в мешочки, кладу в обувь, по углам и полочкам шкафа. Можно так же раскладывать пакетики натурального зеленого чая. Запах табака вытягивает мокрое полотенце.

Источниками вони на кухне становятся мусорное ведро, вытяжка, пригоревший жир, оседает на шторах и мебели, неплотная канализация.

— Эти запахи можно удалить, поджарив на открытой сковородке кофейные зернышки или кожуру цитрусовых, — говорит Юлия Селезнева. — В холодильник ставлю банку с дырявой капроновой крышкой. Засыпаю внутрь активированный уголь, соду, соль или сахар. Все это впитывает неприятные ароматы. Наполнитель меняю каждые три месяца.

Запах испорченных овощей или прокисшего молока снимает миска с овсяными хлопьями.

Больше всего в доме донимает вонь мочи животных или с места, где они чаще всего лежат.

— Не маскируйте их духами или освежителями, — говорит Юлия Селезнева. - Лучше почаще мойте место лежания животного водой с уксусом, посыпайте сухим дезодорантом. Для этого смешайте по чайной ложке розмарина, молотой корицы и соды.

Неприятные запахи из туалета выводят лавровым листом.

— Подожгите его в пепельнице и оставьте до полного сгорания, — продолжает. - Плесень под ванной или в закоулках опрыскайте перекисью водорода.

3 месяца освежают комнату саше с травами. Это - полотняные сумки размером с ладонь. В них кладут полевые цветы, мяту, листья смородины, кожуру апельсина и кофейные зерна. Подвешивают в комнате или раскладывают в ящики с одеждой.