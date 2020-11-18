Дом дезинфицируют озонатором

- Полдня выстояла в очереди за озонатором, - говорит жительница Житомира 59-летняя Елена Будник. - Намучилась, но эта штука нужна. Особенно сейчас, когда везде куча вирусов. Если не грипп, так "корона".

Озонатор - устройство для дезинфекции дома. Производит газ озон, уничтожающий бактерии, вирусы и аллергены. После дезинфекции в помещении становится свежо, по углам перестает размножаться грибок. Одежда и мебель не пахнут плесенью, исчезает запах прелости.

- Дезинфицировать просто - включил и жди, - продолжает Будник. - Но в этот момент надо всем выйти из дома, вынести кошек и собак. Потому что озон убивает все живое.

В зависимости от мощности, озонаторы бывают бытовые и промышленные. Первые рассчитаны на объемы 30-50-100 куб. м. Стоят от 1 тыс. грн. Промышленные рассчитаны на 200 куб. м и более. Есть еще портативные-автомобильные. Работают от сети прикуривателя или батареек. Уничтожают вирусы и микробы, которые живут в вентиляционных каналах машины.

- В устройстве есть генератор, вырабатывающий озон. И регулятор - для установления желаемой мощности и концентрации, - говорит Михаил Сикорский, 44 года, консультант столичного магазина бытовой техники. - В инструкции написано, сколько времени надо озонировать.

В процессе озонирования погибшие микробы и вирусы падают на пол, поэтому его лучше помыть.

- Озонатор не стоит путать с ионизатором, - добавляет Сикорский. - Второй только насыщает воздух ионами, увеличивает количество свежего воздуха, но не дезинфицирует.

Помещение дезинфицируют также кварцевой лампой. Это - герметичная стеклянная колба с ртутью. При прохождении через нее электрического тока образуются ультрафиолетовые лучи, которые убивают микробы.

Во время работы кварцевой лампы - кварцевания - из комнаты также должны выйти люди и животные.

Дезинфицировать помещения можно бактерицидным рециркулятором. Такие не повышают концентрацию озона в воздухе. Во время работы можно не выходить из комнаты.

- Колбы бактерицидных ламп изготовлены из специального стекла, что продлевает срок службы устройства, - говорит Михаил Сикорский. - Одна рассчитана на 8 тысяч часов. Если пользоваться рециркулятором ежедневно по 8 часов, то лампы хватит на три года. Если по 4-5 часов, то и на больше.

В больницах в операционных комнатах стоят по три бактерицидных рециркулятора. В палатах инфекционных отделений - два. Для бытовой комнаты хватит одного с мощностью лампы от 15 до 30 Вт.

Их продают в магазинах медицинского оборудования или строительных гипермаркетах. Стоят от 700 грн.