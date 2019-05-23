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понедельник, 27 мая 2019 06:01

Для путешествий покупают ноутбук в алюминиевом корпусе

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- Любую технику выбираю с перспективой на будущее, - рассказывает львовянин 25-летний Виталий Штипук. Работает программистом. - Мне нужен мощный ноутбук, чтобы быстро обрабатывал коды, но и имел приятную визуальную часть.

Мужчина пользуется ноутбуком "Эйсер Свифт 3" в алюминиевом корпусе и с 15,6-дюймовым экраном. Обошелся в 16 тыс. грн.

- Устройство весит 2,2 килограмма. Единственный минус - жесткий диск на 1 терабайт. ССД-накопитель был бы лучшим решением - работал бы продуктивнее и быстрее.

Ноутбук выбирают в зависимости от потребностей и цены. Стоят от 9 тыс. грн.

- Сначала определяются с дисплеем. Его подбирают по диагонали и покрытию, - говорит продавец-консультант 23-летняя Ирина Тесленко. - 13,3-14,1 дюйма подойдет для пользователей, которые хотят небольшое и тонкое устройство. Вес таких не превышает 2 кг. Прекрасно подходят для людей, которые работают с презентациями, таблицами или для просмотра видео. 15,6 дюйма - самая распространенная диагональ ноутбуков. Они компактные как для работы дома, так и для транспортировки. 17,3 дюйма и больше - предназначены для замены стационарных компьютеров. Весят более 3 килограммов. Чаще всего такие выбирают для работы с графикой или для игр.

Глянцевый экран хорошо воспроизводит цвета. Однако, если на него попадают солнечные лучи, становится сложно рассмотреть картинку.

- Пользователь видит на экране свое отражение, - объясняет специалист. - Матовый стоит выбирать для работы в поездках. Также подходит для людей, которые проводят много времени за текстами или таблицами. Идет меньшая нагрузка на глаза. Относительно материала корпуса для путешествий лучший ноутбук из алюминия. Для домашнего использования подойдет и из пластика.

При покупке ноутбука обращают внимание на наличие подсветки клавиатуры и количество USB-портов. Подсветка удобна при эксплуатации в транспорте. Количество портов - от 2 до 6.

- Большое внимание уделяют модели процессора. От его возможностей зависит количество операций, которые ноутбук сможет выполнять одновременно. Бюджетные ноутбуки создают на основе процессоров "Интел Селерон" и "Пентиум". Они предназначены для несложной работы. Например, с офисными программами, для просмотра видео или новостей в интернете и других подобных задач. Средней стоимости - "Интел Кор ай 3". Такие стоит брать людям с многозадачными целями. Процессор позволяет ноутбуку быстро обрабатывать несколько операций одновременно. Дорогие модели имеют процессоры "Интел Кор ай" и "Кор ай 7". Лучше всего подходит для людей, профессионально обрабатывающих фото или видео.

Для комфортной работы ноутбука стоит использовать оперативную память объемом не менее 4 гигабайт. От нее зависит скорость реакции ноутбука на запросы.

- Видеокарта обрабатывает процессы, связанные с графикой. Их есть два вида - интегрированная и дискретная. Первая уже встроена в ноутбук. Вторая - сменная. Интегрированная потребляет мало энергии, а потому экономит заряд ноутбука. Кроме этого, не перегревает устройство. Дискретную лучше выбирать для игр.

Ноутбуки продают с двумя видами накопителей для хранения файлов. Есть традиционный жесткий диск и более современный ССД. Второй имеет меньший объем памяти, работает по принципу флешки.

- Жесткий диск значительно дешевле. Если ноутбук выйдет из строя, можно восстановить информацию, хранившуюся на нем. Однако он не такой стойкий к перевозкам и вибрациям, как ССД. Кроме этого, имеет подвижные части, которые могут создавать шум при работе. ССД устанавливают в тонкие ноутбуки, которые часто переносят. Ему не страшны никакие вибрации и падения. Также он быстрее при работе с данными и позволяет операционной системе запускаться в считанные секунды. Также его преимущество - бесшумная работа. Однако в случае поломки восстановление информации невозможно.

Минимум раз в год компьютеру проводят профилактику

Для долгой и ежедневной работы с ноутбуком стоит докупить подставку-охладитель. Такая стоит 700-900 грн. С ее помощью можно снизить общую температуру компьютера на 10-15 °.

- Во время работы ноутбук не надо ставить на постель или ковер. Это может привести к перегреву, - объясняет консультант Ирина Тесленко. - Необходимо как минимум раз в год сдавать устройство в сервисный центр для профилактики и чистки. Также в нем меняют термопасту.

Автор: Соломия ЦУРА
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