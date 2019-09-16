Для приготовления яблочного сока покупают соковыжималку с центрифугой

— Готовлю сок шнековой машиной два месяца. Купила ее за 3 тысячи гривен, — рассказывает киевлянка Людмила АРШИНЮК, 28 лет. - Раньше работала на приборе с центрифугой. Шнековая лучше. Сок получается гуще, в нем остается больше мякоти.

Давит помидоры, апельсины, яблоки, арбуз, дыню, цитрусовые. Для приготовления морковного сока овощ мелко нарезают.

— Все получается с более богатым вкусом, — говорит. - После отжима на центрифужной остается больше пены и сок быстрее портится. Яблочный после обычной теряет цвет, после шнековой — нет.

Соковыжималки стоят от 200 грн. Самые дешевые — китайских производителей. По типу бывают устройства для производства сока из цитрусовых, шнековые и центрифужные.

- Перед покупкой стоит определить, какой продукт будет перерабатывать, - рассказывает менеджер компании "Куолититектрейд" Игорь Иванов, 37 лет. — Различные устройства лучше или хуже подходят для разной еды.

Машина для цитрусовых работает на небольших оборотах. Обычно 150-200 ватт мощности. Дает качественную мякоть и сок. Цитрусовые можно перерабатывать и в шнековой, и в центрифужной, но качество переработки ниже. Шнековая — универсальная. Работает на небольших оборотах, но благодаря прессу качественно выжимает жидкость. Такой прибор способен добыть сок из петрушки и даже орехов.

- Яблоки и морковь легче и быстрее прорабатывать центрифужной машиной, - говорит Игорь Иванов. — Шнековая выносливее, но медленнее. После отжима помидоров на ней остается только кожура и косточки. Такая соковыжималка - тихая, по крайней мере по сравнению с центрифужной.

Одно из важных преимуществ этого типа — наличие реверса. Можно включить ход назад, чтобы разгрузить механизм, если забился.

Почти все современные соковыжималки оснащены предохранителями от перегрева. Исключение — бюджетные модели до 1,5–2 тыс. грн. При выборе устройства обращают внимание на двигатель и сетку в центрифужных. Некачественная сетка — тонкая и со временем разрушается.

— Для ежедневного использования может хватить и 400-600-ваттной машины, — советует Игорь Иванов. — Для приготовления консервации стоит взять прибор "с запасом", чтобы электродвигатель не сгорел от интенсивного и длительного нагружения. 800-1300 ватт должно хватить для таких нужд.

Шнеки в другом типе устройств бывают цельнометалические, пластиковые, изготовленные из смеси элементов. Металлический устойчивее к нагрузкам.

— Для изготовления соковыжималок используют пищевую нержавейку и пластик, — говорит Игорь Иванов. - В общем неважно, в какой корпус вмонтируют начинку - металлический или пластиковый. Но машина из металла тяжелее, поэтому устойчивее.

Пластиковые ножки соковыжималки могут поцарапать деликатное покрытие. Устройство может вибрировать, ездить по столу. Лучше брать с прорезиненными опорами или на присосках.

— Обычно дешевые китайские бренды комплектуют свою продукцию начинкой, характеристики которой слабее, по сравнению с европейскими аналогами, — рассказывает Игорь Иванов. - Некоторые продавцы торгуют нелегальным товаром, который не прошел государственную сертификацию. В основном этим занимаются интернет-магазины. Так можно купить "кота в мешке", детали для которого могут изготавливать из вторично переработанного материала неизвестного происхождения.