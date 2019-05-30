Запеканку из фарша поливают клубничным соусом

- Мясная запеканка - универсальное блюдо. Подойдет как для гостей, так и себе перекусить в будни. В приготовлении она очень простая, а выглядит всегда эффектно, - рассказывает Евгений Клопотенко, 32 года, кулинар, победитель проекта "МастерШеф". - Разбавляю мясной вкус яйцом и сыром. Для лучшей сочности поливаю йогуртом.

Разогревает духовку до 180°C. Пока греется, чистит одну луковицу. Режет мелкими кубиками и смешивает с 800 г мясного фарша. Добавляет 2 ст. л. панировочных сухарей, одно яйцо, по 1/3 ч. л. соли и черного молотого перца. Хорошо перемешивает и выкладывает фарш в политую маслом форму.

- Размазываю сверху ножом, чтобы запеканка стала идеально ровной. Тогда будет хорошо держаться в куче после разрезания.

Сверху выкладывает пять тонких пластинок бекона и заливает стаканом йогурта без подсластителей. Накрывает кусочками порезанных 150 г сыра моцарелла.

- Можно заменить и обычным твердым, но он после запекания не будет тягучим. А в этом и основной секрет. При откусывании сыр должен тянуться за каждым куском.

Сверху разбивает четыре яйца, чтобы они равномерно растеклись по форме. Сдабривает солью и ставит на час печься в духовку. Вынимает форму на стол. Охлаждает и аккуратно достает на разделочную доску. Режет на кусочки толщиной 2-4 см.

Эта запеканка сочетается с клубничным соусом. Для него кладет в черпак 200 г свежей клубники и 10 г базилика. Насыпает 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. бальзамического уксуса и измельчает блендером. Доводит до кипения, убавляет огонь и варит 3 мин.