В яблочный пунш наливают теплое вино

- Хотела попробовать пунш, но у нас он не продается. Сделала сама, - говорит 25-летняя Каролина Сурма из Черновцов. - Традиционно его делают из клюквы, но я сварила на вишне с яблоками.

Наливает в кастрюлю 1 л красного полусладкого вина и ставит на огонь. Когда немного прогреется, добавляет по 2 ст. л. сахарной пудры и апельсинового сока. Перемешивает, чтобы растворились, и снимает с огня. Вино не должно закипеть. Вливает в него 600 мл вишневого сока и 300 мл яблочного. Перемешивает и переливает в стеклянный кувшин. Бросает несколько тонких ломтиков яблока.