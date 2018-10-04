В суп из свежей кукурузы кладут копченую грудинку

- Рецепт кукурузного супа привезла сестра, когда ездила на стажировку в Америку. Называется чаудер, - говорит 28-летняя Ольга Одуд из города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. - Позже узнала, что есть много вариантов приготовления. Я делаю с зернами кукурузы и копченой грудинкой.

Ставит глубокую сковороду на средний огонь и растапливает 50 г сливочного масла. Добавляет 100 г измельченной подкопченной грудинки и обжаривает до золотистого цвета.

- Откладываю столовую ложку мяса со сковородки. Им украшу готовое блюдо.

Режет кубиками луковицу. Вбрасывает к грудинке. Держит на огне еще 5-7 мин. Всыпает 2 ст. л. муки и два зубчика давленого чеснока. Жарит еще 2 мин. Постепенно вливает стакан воды. Перемешивает и перекладывает в кастрюлю. Доливает 1 л воды и доводится до кипения. 400 г картофеля нарезает кубиками. Берет зерна кукурузы с трех средних кочанов. Можно использовать замороженную или консервированную. Должно быть 350-400 г.

- Если взять замороженную, то нужно сразу бросить ее в кастрюлю, чтобы зерна не сморщились.

Доводит до кипения и добавляет по 1 ч.л. сушеного тимьяна и соли, 1/2 ч. л. куркумы и два лавровых листа. Уменьшает огонь. Варит суп до готовности картофеля. Вытягивает лавровый лист. Содержимое кастрюли слегка измельчает блендером. Должно получиться не сплошное пюре, а с кусочками овощей. Наливает 200 мл сливок и крошит 0,5 пучка зеленого лука. Перемешивает. Накрывает крышкой на 10 мин., Чтобы настоялся.

- Чаудер подаю с соленым крекером.

Котлеты делают с тунцом

- Кукуруза вкусная в рыбных котлетах. Делаю их из консервированного тунца, - говорит харьковчанка Елена Онищенко, 41 год. - Выходят сочные и имеют красивый вид. Кажется, что в них золотые бусинки.

Берет 300 г консервированного тунца и сливает жидкость. Разминает рыбу, и вбивает одно яйцо. Добавляет 100 г консервированной кукурузы и 50 г твердого тертого сыра. Все смешивает. Всыпает 1 ст. л. муки, щепотку черного молотого перца и соли. Из фарша формирует круглые котлеты.

- Шарики делаю небольшими, чтобы легче было переворачивать. Из-за кукурузы плохо держатся.

Панирует котлеты в сухарях и поджаривает на масле по 2-3 мин. с обеих сторон.