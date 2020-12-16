В молочный коктейль добавляют гвоздику

- Эгног - рождественский напиток, который любят в Европе и Штатах. Готовят на молочной основе с добавлением сырых яиц и коньяка. Подают и холодным, и горячим, - рассказывает 30-летняя Инна Быстрова из Одессы.

- На пять-шесть порций взбиваю до побеления 100 граммов сахара, четыре желтка и одно яйцо. Довожу до кипения 750 миллилитров молока, 250 миллилитров сливок, чайную ложку мускатного ореха, две почки гвоздики и палочку корицы. В яичную смесь, не прекращая взбивать, тонкой струйкой вливаю горячее молоко с пряностями. Вынимаю специи и добавляю 200 миллилитров коньяка. Перемешиваю и переливаю в стеклянную посуду. Часть коктейля оставляю на ночь в холодильнике, чтобы настоялся. Другую - разливаю по бокалам. Перед подачей эгног посыпаю чайной ложкой мускатного ореха.

Если хочется чего-то классического - готовлю пунш с красным вином.

- Нагреваю 500 миллилитров вина, не доводя до кипения. Добавляю три почки гвоздики, палочку корицы, цедру одного лимона и столовую ложку сахара. Постоянно помешиваю. Как закипит, снимаю с огня и накрываю крышкой. Через несколько минут добавляю 70 миллилитров коньяка. Пунш разливаю по бокалам и подаю теплым.