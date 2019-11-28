В куриный салат добавляют грейпфрут

- На зимние праздники надоели оливье и "мимоза", - рассказывает 40-летняя Елена Чижик из Ровно. - Делаю мясной салат с горчинкой.

Измельчает соломкой 300 г пекинской капусты и 200 г копченой куриной грудки. Чистит грейпфрут от пленок. Режет каждый ломтик натрое. Для заправки смешивает 1 ч. л. горчицы в зернах с 2 ст. л. масла.

- Вливаю столовую ложку яблочного уксуса или сока лимона. Он разбавляет копченый привкус курицы. Поливаю салат, перемешиваю и подаю, - говорит. - Заправка лучше традиционного майонеза. Салат с ней можно есть несколько дней.