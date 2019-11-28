Утку фаршируют орехами и сухофруктами

- На каждый праздник фарширую утку, - говорит одесситка 28-летняя Александра Ткач. - Есть рецепт, который нравится всем гостям.

Тушку промывает, вытирает бумажным полотенцем. Вырезает шею, варит на ней бульон. В него добавляет два лавровых листа и 10 горошин душистого перца.

- Саму тушку снаружи и изнутри натираю смесью соли, сушеного базилика, черного молотого перца, кориандра и передавленных пяти-семи зубчиков чеснока. Обворачиваю пищевой пленкой и кладу мариноваться в холодильник на 10-12 часов.

Перед запеканием фарширует. Для начинки отваривает до полуготовности 200-250 г бурого риса. Добавляет горсть измельченных в крупную крошку орехов и два яблока сорта Антоновка, нарезанных кубиками.

- Еще всыпаю 50 граммов изюма и пять штук нарезанного тонкими полосками чернослива. Добавляю чайную ложку растопленного масла и поджаренный на оливковом масле лук. Солю, перчу и перемешиваю.

Начинку закладывает в брюхо и шейное отверстие. Сильно не трамбует, чтобы после разваривания риса не разошлись стежки. Зашивает. Ножки и крылья привязывает к тушке нитками.

- В глубокий противень закладываю решетку для запекания. Выкладываю на нее утку брюшком вверх. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку. Когда грудка подрумянится, переворачиваю на спинку. Жду, пока и там образуется корочка.

Периодически переворачивает утку. Поочередно поливает ее вытекшим на противень жиром и бульоном из утиной шеи. Когда кожица подрумянивается с обеих сторон, уменьшает температуру до 160 градусов и запекает еще в течение 2,5 ч.

Вишневый соус готовят из специй для глинтвейна

- К фаршированной утке подаю вишневый соус, - говорит 35-летняя Дарина Хмельницкая из Днепра. - Имеет приятную кислинку и фантастический аромат.

250 г вишен без косточек закладывает в сотейник. Добавляет 80 мл воды и 250 г сахара. Ставит на огонь. Доводит до кипения, варит в течение 5-7 мин. Добавляет компоненты, из которых готовят глинтвейн - 250 мл сухого красного вина, кожуру лимона и половины апельсина.

- Бросаю два бутона пряной гвоздики, две щепотки мускатного ореха и половину чайной ложки молотого имбиря. Добавляю чайную ложку корицы и две-три горошины душистого перца. Держу на огне, пока вино не испарится. Это 20-25 минут. Постоянно помешиваю. Перед подачей кожуру цитрусовых вытаскиваю.