Тыквенные кексы начиняют мягкой карамелью

- Кто не любит тыкву, не пробовал из нее ничего, кроме каши. На самом деле есть много вкусных рецептов. Это соленые и сладкие блюда, - говорит 31-летняя Ксения Власенко из Херсона.

- Я обожаю десерты с добавлением тыквы. Один из любимых - кексы с мягкой карамелью. Вкусные, пахнут невероятно. Текстуру имеют нежную, тают во рту.

Берет 200 г тыквы, одно-два яйца, 120 г сахара, 100 мл растительного масла, полстакана муки, 4 г разрыхлителя, 1 ч. л. соды, по 50 г изюма и кураги, 100 г тыквенных семечек, 1/2 ч. л. молотой корицы, щепотку соли.

- Тыкву натираю на мелкой терке. Курагу режу тонкими полосками. Семечки дроблю скалкой. Яйца взбиваю с сахаром в пену. Добавляю в них масло, тыкву, промытые и просушенные бумажным полотенцем изюм, курагу и семечки.

В отдельную посуду просеивает муку. Всыпает соду, разрыхлитель, соль и корицу. Все перемешивает и небольшими порциями вмешивает в яично-тыквенную смесь. Готовой массой заполняет на треть формы для кексов.

- Выпекаю в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Готовлю мягкую карамель. Для этого беру стакан сахара, 100 миллилитров молока, 50 граммов сливочного масла, ванилин на кончике ножа и щепотку соли.

Молоко слегка подогревает. Сахар растапливает в сковороде с толстым дном. Постоянно мешает, чтобы не подгорело. Снимает с огня и порционно добавляет теплое молоко, помешивая.

- Должна получиться однородная масса. Соединив сахар с молоком, делаю маленький огонь. Добавляю соль, ванилин и масло. Все перемешиваю. Держу на плите еще 30 секунд. Продолжаю мешать. Снимаю с огня.

Когда кексы остынут, сверху вырезает в них небольшое углубление. Наполняет его еще теплой карамелью. Украшает шапкой из сметанного крема. Для его приготовления берет 300 мл густой сметаны, 100 г сахарной пудры и пачку ванильного сахара.

- Охлажденную сметану смешиваю с пудрой и ванильным сахаром. Взбиваю блендером на высокой скорости 5-7 минут. На кексы выдавливаю через кондитерский шприц. Посыпаю перетертыми в крошку орехами.