Торт "Вышиванка" делают черно-белым

- "Вышиванка" - старинный галицкий торт-корж, - рассказывает 33-летняя Лилия Цвит, кулинар из города Дрогобыч Львовской области. - Делаю эту выпечку с творожно-маковой начинкой. В торте гармонично сочетаются вкусы песочного теста, мака и крема из сгущенного молока.

Смешивает 500 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Сечет сюда 250 г маргарина. Всыпает 200 г сахара и добавляет три желтка. Наливает 0,5 стакана сметаны и замешивает густое тесто. Делит его на две части. К одной добавляет 20 г какао и перемешивает. Светлое и темное тесто еще раз разделяет пополам. Получает четыре части. Темное тесто кладет в морозилку, а светлое - в холодильник на час.

Готовит творожную начинку. Перемалывает в блендере 1 кг творога. Добавляет стакан сахара, 50 г крахмала и три яйца. Перемешивает. Отдельно принимается за маковую начинку. Перемалывает кофемолкой 250 г мака и заливает кипятком.

- Без запаривания не обойтись. Потому что мак будет горчить и рассыпаться в начинке.

Отдельно сбивает три белка. Всыпает к ним 100 г сахара, сбивает до устойчивой пены. Добавляет смесь к охлажденному маку и перемешивает.

В форму выкладывает слоями: часть светлого теста, половину маковой массы и половину творожной. Наверх натирает на крупной терке часть темного примороженного теста. Ставит выпекать на 40 мин. при температуре +180°С. Повторяет весь процесс со вторым коржом.

- Пока остывают коржи, делаю крем. Взбиваю 300 граммов масла и 250 граммов сгущенного молока. Добавляю 10 граммов растворимого кофе. Не всыпаю его сухим, чтобы не скрипело на зубах. Растворяю кофе в 10 граммах водки.

Смазывает корж кремом и прикрывает вторым коржом. Коричневое тесто должно быть внутри.

Делает помадку. Для нее растапливает 100 г черного шоколада и добавляет 150 мл молока. Перемешивает и поливает торт. Ставит в холодильник на 12 часов.