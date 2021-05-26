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Лучший продукт, чтобы похудеть и улучшить пищеварение

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Лучший продукт, чтобы похудеть и улучшить пищеварение
Авокадо богат витаминами и минералами, особенно калием, которого больше, чем в банане. Фото: pixabay

Чтобы работа желудка улучшилась, стоит есть больше авокадо.

Этот продукт также помогает терять вес, рассказала диетолог Елена Кален.

По ее словам, на 100 г плода приходится 214 калорий. Также авокадо содержит много клетчатки, которая способствует нормальной работе желудка и кишечника, ускорению метаболизма, поддержанию хорошего гормонального фона.

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По словам специалиста, авокадо богат витаминами и минералами, особенно калием, которого больше, чем в банане. Продукт способствует уменьшению воспалений, усиливает иммунитет и уменьшает вероятность артрита. Он содержит антиоксиданты, ответственные за снижение веса и омоложения организма.

Особенно ценный авокадо полезными полиненасыщенными жирами, которые снижают уровень холестерина в крови. Он калорийный, но его рекомендуют для диетического питания и людям с диабетом, так как не содержит сахара и вредных жиров. Зато есть много фолиевой кислоты, что увеличивает серотонин - гормон, способствующий восстановлению эмоционального равновесия.

Исследования показали, что употребление авокадо помогает сбалансировать показатели крови. Так, авокадо снижает уровень "плохого" холестерина до 20% и повышает "хороший" на 1%, а также нормализует триглицериды в крови.

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