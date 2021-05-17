Чем полезно авокадо: научные факты

Автор: blog.liebherr.com В авокадо содержится больше калия, чем в бананах

В последнее время авокадо стало самым популярным фруктом среди жителей мегаполисов, а поклонники ЗОЖ и вовсе считают суперпродуктом. В чем же заключается уникальность авокадо и его польза для здоровья?

В авокадо огромное количество преимуществ, что делает его почти незаменимым продуктом. Вот 7 полезных свойств авокадо для здоровья, подтвержденных научными исследованиями.

1. В авокадо больше калия, чем в бананах

Авокадо - самый богатый источник калия. В одном авокадо больше калия, чем в банане, хотя именно бананы считаются чемпионами по содержанию этого вещества. Исследования показали, что именно недостаток калия усиливает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и почечной недостаточности.

2. Авокадо богато полезными жирами

В самом авокадо и в масле авокадо много ненасыщенных жирных кислот. В частности, олеиновая кислота, которая также входит в состав оливкового масла, очень полезна для сердца, нормализует обменные процессы и помогает бороться с раковыми клетками.

3. Авокадо снижает уровень холестерина

Исследования показали, что употребление авокадо помогает сбалансировать показатели крови. Так, авокадо снижает уровень "плохого" холестерина до 20% и повышает "хороший" на 1%, а также нормализует триглицериды в крови.

4. Авокадо полезно для глаз

Авокадо богат антиоксидантами, включая лютеин и зеаксантин. Эти питательные вещества очень важны для здоровья глаз и снижают риск дегенерации желтого пятна и катаракты.

5. Экстракт авокадо может облегчить симптомы артрита

Исследования показали, что благодаря большому количеству полиненасыщенных жирных кислот экстракт авокадо может снимать воспаление и значительно уменьшить симптомы остеоартрита.

6. Авокадо помогает похудеть

Включая в меню авокадо, вы потребляете меньше калорий и дольше сохраняете сытость. В этих фруктах много клетчатки и мало углеводов, что также способствует похудению.

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7. Авокадо увеличивает пользу других продуктов

Исследования подтвердили, что масло авокадо в салатах способствует усвоению полезных веществ, которые содержатся в других продуктах - их питательная ценность для организма увеличивается от 2,5 до 15 раз.

Диетологи назвали продукты, которые помогут похудеть, когда человек спит. Эксперты говорят, что низкокалорийные продукты богатые клетчаткой и белком - это идеальный вариант. В киви, например, только 45 калорий и он обогащен витамином C. В составе имеет два грамма клетчатки, которая улучшает пищеварение и уменьшает воспаление.