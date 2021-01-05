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Торт "Ламбада" смазывают двумя кремами

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- Этот торт с апельсиновым вкусом - любимый десерт сына, - рассказывает 39-летняя Татьяна Петецкая из села Смольное Бродовского района Львовской области.

- Для торта "Ламбада" взбиваю четыре желтка с 220 граммами сахара до пышной массы. Не останавливаясь, добавляю 10 столовых ложек теплой воды, 250 граммов просеянной муки с двумя чайными ложками разрыхлителя. Долго взбивать не надо, только чтобы перемешалось. Тесто не должно быть вязкое. В конце ввожу взбитые в пену четыре белка со щепоткой соли. Пеку три коржа до легкого зарумянивания в духовке при 180 градусах.

Для цитрусового крема-желе завариваю пол-литра апельсинового сока с четырьмя столовыми ложками сахара и пачкой сливочного пудинга. Отдельно замачиваю четыре чайные ложки желатина в 50 миллилитрах воды. Когда набухнет, разогреваю до полного растворения и добавляю в теплую массу.

Для сметанного крема-желе смешиваю пол-литра магазинной сметаны 25-процентной жирности со 100 граммами пудры. Добавляю разведенную в 100 миллилитрах горячей воды пачку апельсинового желе и три чайные ложки набухшего и растворенного желатина. Можно бросить пол чайной ложки апельсиновой цедры.

Обе массы ненадолго ставлю в холодильник для загустения.

Собираю торт. На первый корж выкладываю апельсиновый крем. Далее второй корж, сметанная масса и третий корж. Ночь держу в холодильнике. Сверху посыпаю пудрой.

- На праздники готовлю королевский корж. Похож на торт, но без крема. Лепешки соединяет нежная начинка из мака и орехов, - рассказывает 33-летняя Анна Войтович из Львова.

- Для теста смешиваю шесть столовых ложек сметаны, пять - сахара, 50 граммов измельченных дрожжей, 250 граммов маргарина комнатной температуры и восемь желтков. Взбиваю миксером. Всыпаю постепенно полкило просеянной муки. Замешиваю мягкое тесто. Ставлю в теплое место на час.

Для начинки отвариваю 200 граммов промытого мака. Перебиваю блендером. Отдельно измельчаю 200 граммов грецких орехов. Можно их пропустить через мясорубку.

Восемь белков и 200 граммов сахара взбиваю миксером до образования устойчивых пиков. Делю белки на две части. Одну часть смешиваю с орехами, вторую с маком.

Тесто делю на пять частей. Тонко раскатываю. Один пласт выкладываю в противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Покрываю половиной ореховой начинки и накрываю тестом. Далее смазываю маковой массой и повторяю слои. Оставляю корж на 20 минут, чтобы подошел.

Выпекаю 45 минут в нагретой до 180 градусов духовке. Смазываю шоколадной помадкой и посыпаю измельченными орехами.

Автор: Оксана ДУХНИЧ, Соломия КУЧЕРЕНКО
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