Торт без выпечки делают из макового крекера

- Работать с духовкой не люблю. Слишком хлопотно, да и жарко от нее на кухне. Готовлю десерты без выпечки. Любимый в нашей семье - торт с малиной и орехами, - рассказывает 25-летняя Яна Ковальчук из села Ольгино Херсонской области.

Для приготовления орехово-малинового торта понадобится 400 г крекера с маком, пол-литра нежирной сметаны, стакан сахарной пудры, 200 г малины, две горсти грецких орехов, 100 мл воды, пачка желатина и полстакана сгущенного молока.

- Сначала заливаю горячей водой желатин и тщательно размешиваю до растворения. Взбиваю сметану с сахаром. Когда желатиновая вода становится теплой, медленно вливаю ее в сметанно-сахарную смесь, помешивая.

Далее печенье измельчает в крошку и добавляет в сметану.

- Отдельно толку скалкой горсть орехов. Но так, чтобы не пыль от них осталась, а ощущались кусочки. Их тоже добавляю в смесь. Оставляю все минут на 20 настояться.

Форму для выпекания застилает пищевой пленкой. Это поможет легко вынуть торт.

- Когда "тесто" настоится, пересыпаю его в форму, сверху выравниваю и снова покрываю пленкой. Ставлю в холодильник часов на пять - масса должна застыть. Измельчаю в крошку вторую горсть орехов, она понадобится для украшения.

Через 5-6 ч. достает форму из холодильника, снимает верхнюю пленку и переворачивает торт на тарелку.

- Аккуратно смазываю его со всех сторон сгущенным молоком и выкладываю сверху малину. Можно брать абрикосы, сливы, вишни, смородину.

Бока торта посыпает толчеными орехами.