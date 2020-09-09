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понедельник, 14 сентября 2020 00:30

Тесто на пирог должно быть густое и упругое

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— Перебирала старые кулинарные книги бабушки и откопала рецепт американского сливового пирога. Его когда-то получила от школьной подруги, которая переехала в Соединенные Штаты, — говорит 28-летняя Анастасия Пащенко из Киева.

- Взбиваю стакан сахара и 115 граммов растопленного масла. Добавляю 120 граммов просеянной муки, чайную ложку разрыхлителя, щепотку соли и два яйца и перемешиваю. Тесто должно получиться густое и упругое. Выкладываю его в разъемную форму диаметром 23-26 сантиметров. Раскладываю 24 половинки слив внутренней стороной кверху. Посыпаю смесью сахара и корицы по вкусу. Поливаю чайной ложкой лимонного сока. Пеку при температуре 180 градусов почти час.

Охлажденный пирог подаю с мороженым. Но вкусный и горячий. Сахар с корицей и лимоном образуют хрустящую ароматную корочку. Сливовая кислинка уравновешивает сладкое тесто.

Не менее вкусен сливовый тарт по французскому рецепту.

- Нарезаю кубиками 100 граммов охлажденного масла. Добавляю 200 граммов просеянной муки, 130 граммов сахара и щепотку соли. Перетираю все с маслом. Кладу желток, две столовые ложки холодной воды и столовую ложку лимонного сока. Перемешиваю. Готовое тесто заворачиваю в пищевую пленку и ставлю в холодильник на 30 минут. Для заливки смешиваю 100 миллилитров йогурта и два яйца. Отдельно взбиваю белок и две столовые ложки крахмала, соединяю с йогуртовой смесью. Распределяю тесто по поверхности разъемной формы, сформировав бортики высотой 3 сантиметра. Раскладываю 400 граммов нарезанных слив. Заливаю йогуртовой смесью. Пеку час в разогретой до 180 градусов духовке. Охлажденный тарт посыпаю сахарной пудрой, украшаю мятой. Подаю к чаю или кофе.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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