Тарт с творожно-фруктовой начинкой поливают медом

- На десерт готовлю тарты. Они вкусные и пекутся быстро, без хлопот, - говорит 32-летняя Виктория Власенко из Кривого Рога.

- Не хуже десертов, на которые надо 3 часа тратить. Гости всегда довольны. Начинки можно придумывать. Я чаще всего делаю творожно-фруктовую.

Берет желток, 150 г масла, 2 ст. л. холодной воды, 250 г муки, 200 г творога, 130 г сахарной пудры, две груши, большое яблоко, сок трети лимона, по полстакана орехов и изюма, пакетик ванильного сахара, щепотку соли.

- Муку высыпаю на доску. Режу мелко ножом 125 граммов холодного масла. Перетираю с мукой, чтобы напоминало песок и все частицы были примерно одинаковы.

Сбивает желток. Добавляет 30 г сахарной пудры, соль и воду. Тщательно перемешивает до однородности. Объединяет эту массу с масляно-мучной и вымешивает тесто.

- Должно получиться эластичное, как пластилин. Заматываю в пленку и кладу в холодильник на полчаса. Тогда тонко раскачиваю. Переношу в форму, леплю бортики и подравниваю края.

Накрывает тесто пергаментом. Засыпает сверху сухим горохом или рисом. Это нужно, чтобы при выпечке тесто не вздулось. Выпекает корж в духовке 15 мин. при +200°C.

- Яблоко чищу и режу полукольцами. Обрызгиваю лимонным соком, чтобы не потемнело. Так же режу и грушу. Творог смешиваю с остальной пудрой и ванильным сахаром. Добавляю изюм и орехи.

Корж достает из духовки. Забирает пергамент с крупой. Выкладывает взамен творожную начинку. Сверху - яблоко и грушу. Смазывает их топленым маслом.

- Ставлю в духовку еще на 10 минут. Готовому тарту даю время остыть. Только тогда вытаскиваю из формы. Перед подачей поливаю медом.