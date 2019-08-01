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понедельник, 05 августа 2019 00:21

Сметанный торт делают с маковым крекером

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- Летом работать с духовкой не люблю: слишком жарко. Для меня это время десертов без выпечки. Времени на их приготовление уходит немного, еще и на электричестве экономлю. Любимый в нашей семье торт с малиной и орехами. Он идеален для лета: нежный, в меру сладкий, освежает не хуже, чем мороженое, - рассказывает 25-летняя Яна Ковальчук из села Ольгино Херсонской области.

Для приготовления понадобится 400 г крекеров с маком, 0,5 л нежирной сметаны, стакан сахарной пудры, 200 г малины, две горсти грецких орехов, 100 мл воды, пачка желатина и полстакана сгущенного молока.

- Сначала заливаю горячей водой желатин и тщательно размешиваю до растворения. Взбиваю сметану с сахаром. Когда желатиновая вода становится теплой, медленно добавляю ее в сметанно-сахарную смесь, помешивая.

Измельчает печенье в крошку и добавляет к сметане.

- Отдельно толку скалкой горсть орехов так, чтобы ощущались кусочки. Их тоже добавляю в полученную смесь. Оставляю на 20 минут настояться.

Между тем берет форму для выпекания и застилает ее пищевой пленкой. Это поможет легко вынуть торт, не повредив его края и верхушку.

- Когда "тесто" настоится, пересыпаю его в форму, выравниваю и покрываю пленкой. Ставлю в холодильник на 5 часов - масса должна достаточно замерзнуть. Толку в крошку вторую горсть орехов для украшения.

Достает форму из холодильника, снимает верхнюю пленку и перевертывает торт на тарелку.

- Смазываю его со всех сторон сгущенным молоком и выкладываю сверху малину. Можно брать другие ягоды: абрикосы, сливы, вишни, смородину.

Бока торта посыпает толчеными орехами.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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