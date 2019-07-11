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понедельник, 15 июля 2019 00:41

Салат заправляют лимонным соком и медом

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- Люблю готовить салаты из сезонных продуктов, - говорит 30-летняя Яна Собко из Житомира. - Они очень полезные и вкусные. Почти каждый классический рецепт можно обновить, если добавить в него фрукты или орехи. Летом готовлю салат с фетой и сливами.

Моет 100 г спелой сливы.

- Удаляю косточки и разрезаю плоды на четвертинки. Пучок листьев салата рву на куски и выкладываю на широкую тарелку. На листья - сливы. 200 граммов феты нарезаю кубиками и кладу сверху. В отдельной посуде смешиваю 50 граммов измельченных грецких орехов с двумя ложками оливкового масла.

Выжимает сок одного лимона для заправки. Солит и перчит по вкусу.

- Добавляю 2 столовые ложки меда и размешиваю с другими ингредиентами. Заправляю салат перед подачей на стол. Хорошо сочетается с любым гарниром. Соленый вкус феты идеально сочетается со сливами, - говорит Яна Собко.

Автор: Василина КОПЫТКО
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