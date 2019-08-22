"Рулет запекаю из сала с мягкой кожицей"

- Рулет из сала подаю к красному борщу или как отдельную закуску, - говорит львовянка 30-летняя Лилия Карпа. - Вкусные выходят бутерброды с черным хлебом и зеленым луком. Подходит к вареному картофелю и овощам гриль.

Выбирает 1 кг сала толщиной до 2 см. Из него получится два рулета.

- Желательно покупать домашнее сало с мягкой кожей и мясной прослойкой. Его промываю, снимаю кожу. Разрезаю на две части и натираю из всех сторон солью из расчета одна чайная ложка на каждый кусок.

В отдельной миске смешивает по 2 ч. л. молотого тмина, петрушки и кориандра.

- Чтобы сало стало ароматнее, смазываю его специями. Чищу головку чеснока, каждый зубчик разрезаю на два-три куска и равномерно раскладываю. Кладу по шесть лавровых листков на каждый кусок, посыпаю черным и красным перцем. К специям можно добавить ягоды смородины или измельченный чернослив, - говорит Лилия Карпа.

Оставляет на 10 мин., чтобы специи впитались.

- Скручиваю каждый кусок в рулет, обворачиваю свиной кожей. Завязываю поварским шпагатом. Помещаю в рукав для запекания. Рулеты получаются по 7-10 сантиметров в диаметре. Если будут толще, то не пропекутся.

Выкладывает на противень и ставит в разогретую до +180°С духовку.

- Запекаю их почти 40 минут. Вынимаю и помещаю на решетку, чтобы стек лишний жир. Его можно использовать для приготовления других блюд. Когда рулеты остынут, ставлю в холодильник на 3-4 часа, так они приобретут плотную текстуру. Подаю на широком блюде тонко нарезанными кружками. Хорошо сочетается с горчицей и хреном.

Перед завершением приготовления припекают грилем

- Килограмм сала разрезаю на четыре части, - рассказывает Лилия Карпа. - Чищу две головки чеснока, каждый зубчик разрезаю на четвертинки. В сале делаю отверстия разной глубины. В них вставляю измельченный чеснок. В чашке смешиваю 50 граммов соли и столовую ложку специй для мяса. Каждый кусок натираю специями. Далее сало смазываю горчицей. На четыре куска беру 150 граммов.

Выкладывает сало в миску, закрывает пищевой пленкой и ставит в холодильник на 12 часов.

- Лучше мариновать на ночь. Так сало настоится, и утром можно готовить. Вынимаю чеснок, каждый кусок заворачиваю в фольгу. Выкладываю на противень. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаю в течение 40 минут. Если сало с прослойкой мяса, то готовлю час.

Для хрустящей корочки за 10 мин. до завершения приготовления открывает фольгу.

- Включаю функцию гриль. Так станет румяным. Вынимаю из духовки и оставляю, чтобы остыло. Снимаю фольгу и нарезаю тонкими ломтиками. Выкладываю на тарелку и украшаю измельченной зеленью, молотым красным перцем. В холодильнике его можно хранить в течение недели, - говорит Лилия.