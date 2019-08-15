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На Спас пекут творожные улитки с маком

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- Не представляю, как на Маковея не испечь вкусняшек. Делаю творожные синабоны с маком. Это булочки, похожие на улиток, - рассказывает Мария Галевич, 50 лет, из города Лебедин Сумской области. - Чтобы были мягче и дольше хранились, добавляю в тесто творог.

Смешивает 300 г муки, 70 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Моет лимон и трет его на мелкую терку до белой кожуры, чтобы снять цедру. Бросает в муку. Трет на крупную терку 80 г холодного масла. Перемешивает и добавляет 200 г мягкого творога.

Разделяет яйцо на желток и белок. Добавляет желток и еще одно яйцо в тесто. Замешивает его и перекладывает в пищевую пленку. Ставит на холод на полчаса. Между тем берется за начинку. Перемалывает 150 г мака в кофемолке. Заливает 150 г молока и добавляет 50 г сахара. Перемешивает, доводит до кипения. Снимает с плиты и охлаждает до комнатной температуры.

- Часто мак бывает горьковат, потому что его неправильно хранят. Фасуют сырым, а это потом портит выпечку. В таком случае заливаю стаканом кипятка и довожу до кипения. Воду сливаю и повторяю процедуру еще трижды.

Через полчаса вынимает тесто из холодильника, тонко раскатывает и складывает втрое. Раскатывает еще раз и намазывает тесто начинкой. Оставляет полоску, чтобы слепить вместе. Сворачивает рулет и разрезает поперек на булочки. Выкладывает их срезами вверх на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазывает взбитым желтком и печет при температуре 180°С 40 мин. до готовности.

Поливает медом и подает на стол теплыми.

Яблочный штрудель сочетается с шоколадным мороженым

- На яблочный Спас на столе обязательно должны быть яблоки. Пеку несколько штруделей, которые можно есть неделю, - рассказывает киевлянка Нина Харчук, 44 года.

Замешивает тесто из 300 г муки, желтка, щепотки соли и 150 мл воды. Смазывает растительным маслом, кладет в глубокую миску и накрывает полотенцем на час.

Делает начинку. Чистит 1 кг яблок и мелко режет.

- Не важно, какой формы будут куски. Я делаю кубиками, хотя можно и тонкими пластинками. Главное, чтобы были мелкие. Тесто тонкое, и начинка не должна его порвать.

Поливает соком половины лимона, чтобы яблоко не потемнело. Мелко режет 120 г грецких орехов и замачивает в кипятке 100 г изюма. Просушивает на салфетке. Тонко раскатывает тесто, смазывает 100 г растопленного сливочного масла. Посыпает 80 г сахара, щепоткой ванилина и 1 ч. л. молотой корицы. Выкладывает яблоки, орехи и изюм. Заворачивает тесто в рулет и плотно скрепляет края. Перекладывает на противень с пергаментом. Смазывает штрудель сливочным маслом и ставит печься 40 мин. при 200°C. Вынимает на стол и подает с шариком шоколадного мороженого.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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